Narcobloqueos dejan varados a transportistas y pasajeros en límites de Michoacán y Guanajuato

Noticias
/ 23 febrero 2026
    Narcobloqueos dejan varados a transportistas y pasajeros en límites de Michoacán y Guanajuato
    En autopistas y carreteras de los límites entre Michoacán y Guanajuato aún se observaban los estragos de la ofensiva atribuida a células del grupo criminal. CUARTOSCURO
El Universal
por El Universal

La afectación se extendió a comercio y turismo, mientras autoridades reforzaron presencia para recuperar la circulación y contener nuevos incidentes

MORELIA, MICH.- Traileros, comerciantes, turistas y pasajeros enfrentan afectaciones por los bloqueos carreteros con vehículos incendiados registrados el domingo en la región, atribuidos a presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras el abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En autopistas y carreteras de los límites entre Michoacán y Guanajuato aún se observaban los estragos de la ofensiva atribuida a células del grupo criminal. En la ruta hacia Jalisco se reportaron al menos cinco tráileres incendiados y con humo visible sobre la carretera Yurécuaro–La Piedad.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El Tuli’, hombre de confianza de ‘El Mencho’, coordinaba narcobloqueos y ataques a fuerzas federales

En Tanhuato, Michoacán, un vecino identificado como Félix relató que alrededor de las 9:00 horas del domingo hombres armados incendiaron y atravesaron unidades sobre una vialidad de dos carriles, y aseguró que fue sometido y advertido de que regresarían “para matar gente”.

En el entronque con la autopista Morelia–Guadalajara, en inmediaciones de Briseñas y Villa Jiménez, se reportó la presencia de decenas de tráileres con mercancía varados, así como autobuses y vehículos particulares que no podían continuar su trayecto.

TE PUEDE INTERESAR: Incendian vehículos estacionados en Costco de Puerto Vallarta, Jalisco

En ese punto, Julián Velázquez dijo que quedó detenido junto con más de 20 personas que regresaban de Morelia con destino a Coahuayana, en la costa michoacana, tras acudir a un evento deportivo. “Desafortunadamente estamos atorados aquí desde ayer a las once de la mañana y no se ve para cuándo pueda estar liberado para poder desplazarnos”, expresó.

Velázquez señaló que observó entre tres y cuatro tráileres incendiados y sostuvo que la afectación recae en personas ajenas a los hechos. Añadió que algunos viajantes se desplazaban a comunidades cercanas para conseguir alimentos, ante la presencia de mujeres y niñas y niños dentro del grupo.

TE PUEDE INTERESAR: Ssa reporta casi 2 millones de vacunas contra sarampión en una semana; suma 18.2 millones en 2025-2026

Como reacción en la zona, en Tanhuato pobladores realizaron rapiña a una unidad que transportaba alimentos para ganado, sin que se reportara intervención de la Policía Municipal en ese momento.

En el ámbito institucional, se observó un convoy de elementos del Ejército y de agentes de la Fiscalía General de Michoacán con rumbo a Sahuayo, como parte de acciones de refuerzo de seguridad en la región, en tanto continuaban las labores para restablecer la circulación.

El Universal

El Universal

