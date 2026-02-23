Confirman fuga de 23 reos de penal de Vallarta luego de operativo contra ‘El Mencho’

México
/ 23 febrero 2026
    Confirman fuga de 23 reos de penal de Vallarta luego de operativo contra ‘El Mencho’
    En diferentes puntos de Puerto Vallarta, Jalisco, se registró el incendio de vehículos. CUARTOSCURO

De acuerdo con autoridades, tras el motín que antecedió a la fuga, un custodio perdió del Centro Integral de Justicia Regional perdió la vida

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirmó este lunes que 23 personas privadas de la libertad en el Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure) de Puerto Vallarta se fugaron ayer tras el motín que se registró y que dejó a un custodio muerto.

“De momento la información que se tiene, tras el pase de lista, es que son 23 los que están evadidos”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR: Incendian vehículos estacionados en Costco de Puerto Vallarta, Jalisco

“Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales que hicieron algunos disparos a las instalaciones”.

Sostuvo que los delincuentes ingresaron al lugar después de usar un vehículo con el que derribaron un portón.

Grupo Reforma informó ayer que se había registrado una fuga de reos y que un policía custodio había perdido la vida durante los hechos, como consecuencia del operativo federal en Tapalpa que terminó con la vida del líder máximo del Cártel de Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Hernández añadió que posteriormente hubo conatos de riña que ya están bajo control.

El Ceinjure de Puerto Vallarta se localiza en la Carretera a Las Palmas, cerca de donde están las instalaciones principales de la Policía municipal y a un costado de los juzgados de control del Estado de la región y de una base de la Policía de Jalisco.

