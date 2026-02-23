‘Ley Therian’ busca proteger a quienes se identifican como animales

    ‘Ley Therian’ busca proteger a quienes se identifican como animales
    Después de haber convocado por redes sociales un encuentro entre Therians en la explanada de Rectoría de la UANL, dos jóvenes estudiantes con máscaras de animales se besan y se toman fotos con sus amigos. CUARTO OSCURO | Gabriela Pérez Montiel

El abogado Mauricio Castillo Flores presentó en el Congreso de Nuevo León la iniciativa ‘Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos.’

El fenómeno de las identidades “therian” (personas que se identifican con animales) ha pasado de ser una tendencia en redes sociales como TikTok a ocupar un espacio en la agenda legislativa de México.

Este movimiento cobra fuerza en el ámbito público luego de que diversos contenidos audiovisuales mostraran a jóvenes de la comunidad exigiendo respeto a su autopercepción.

Ante el impacto digital, el abogado Mauricio Castillo Flores presenta formalmente en el Congreso de Nuevo León la iniciativa denominada Ley de Protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en Entornos Educativos.

Esta propuesta busca crear un marco jurídico que proteja a los estudiantes de la discriminación derivada de su identidad, un tema que ha generado millones de interacciones en el entorno virtual.

La relevancia de esta ley se consolida a partir de la difusión de testimonios reales que circulan en plataformas de video corto. El caso más emblemático es el de Luis (un joven de 28 años que se identifica como un caballo), cuyo video de entrevista a las afueras del Congreso se vuelve viral por su naturaleza inédita.

De acuerdo con el análisis de tendencias en redes sociales, el apoyo y la crítica hacia estos perfiles han evidenciado un vacío legal en las normativas escolares actuales.

Según la International Society for Anthrozoology (ISAZ), la visibilidad de estas comunidades en el espacio digital obliga a las instituciones a replantear los límites de la identidad y la convivencia social.

Durante la entrega del documento en la Oficialía de Partes, se recalca que la iniciativa no nace de una ocurrencia, sino de la observación de la violencia sistemática que sufren estos jóvenes en internet y en las aulas.

De acuerdo con la Oxford Anthropocentrism Studies, el hostigamiento digital (cyberbullying) contra identidades no humanas es un factor de riesgo creciente para la salud mental de las nuevas generaciones.

La propuesta legislativa pretende que el reconocimiento de la autopercepción sea una herramienta para desactivar los discursos de odio que se propagan con rapidez en las redes.

La ‘Ley Therian’ propone que los centros educativos implementen protocolos de intervención inmediata cuando se detecte acoso por motivos de identidad animal. De acuerdo con el Center for School Mental Health (CSMH) de la Universidad de Maryland, la creación de políticas de seguridad escolar basadas en la diversidad de identidad reduce significativamente la deserción y los conflictos internos.

La iniciativa en Nuevo León busca que los docentes cuenten con capacitación específica para manejar estos casos, evitando que el estigma social se convierta en una barrera para el aprendizaje.

La discusión en el Congreso local se mantiene activa mientras las redes sociales continúan debatiendo la validez de la propuesta. Según los promotores de la ley, el objetivo es garantizar que la libertad de expresión y de identidad, manifestada inicialmente en el entorno digital, tenga un respaldo legal en el mundo físico.

La atención se centra ahora en la Comisión de Educación, la cual debe dictaminar si esta iniciativa se integra formalmente a la Ley de Educación del Estado.

