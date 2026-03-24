¿Empresarios híbridos? Riva Palacio denuncia la infiltración del crimen en el sector empresarial

CDMX- El sector empresarial en México enfrenta una crisis de infiltración sin precedentes por parte del crimen organizado, mezclando negocios lícitos con ilícitos, acusa el periodista Raymundo Riva Palacio hoy en su columna “Estrictamente Personal”. En el artículo, el también analista político advierte que la penetración del crimen ocurrió durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ante la falta de mecanismos de cumplimiento, pero también debido a la genuflexión y servilismo de Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ante el régimen.

De acuerdo con informes de inteligencia de Estados Unidos, el periodista advierte que al menos cuatro cabezas de cámaras empresariales en el norte del país ya son objetivos de investigación por operar como “empresarios híbridos”. Riva Palacio refiere que el sector privado no anticipó que la parte “más oscura del régimen, vinculada al crimen organizado”, fuera “colocando a sus piezas en todo el país”, infectando al CCE, que representa el 80 por ciento de la riqueza nacional, con lo que califica como un “cáncer” económico. “Lo que se está viendo en México con los empresarios que son objetivos de la inteligencia estadounidense es del tipo llamado ‘empresario híbrido’, donde se combinan negocios legales con operaciones ilícitas”, explica en su artículo.

LLEGARON COMO ‘CABALLO DE TROYA’ A LAS CÁMARAS EMPRESARIALES El autor de “Estrictamente Personal” cuenta que fue a través de redes empresariales vinculadas al crimen organizado como llegaron al sector privado como “caballos de Troya”. Y, una vez adentro, abriendo las puertas al lavado de dinero, así como a las actividades ilícitas y cobros de piso, identificando las vulnerabilidades del gremio. Pero lo más preocupante, advierte, es que han capturado el cabildeo ante autoridades en los diferentes niveles de gobierno, incluso imponiendo a representantes patronales en las mesas de negociación del IMSS y el Infonavit. Pese a la gravedad de la situación, el columnista denuncia que “no existe, hasta donde se sabe, ninguna investigación federal sobre la penetración del crimen organizado en el sector empresarial, ni cómo se facilitó su desdoblamiento desde altas esferas del CCE”.

EN MÉXICO NO HAY INVESTIGACIONES, PERO EU TIENE EN LA MIRA CUATRO PERSONAJES A diferencia de las autoridades mexicanas, las agencias de Estados Unidos ya han fijado objetivos claros en el norte y noroeste del país. Entre los nombres señalados por Riva Palacio como sujetos de investigaciones en curso se encuentran: Iván Antonio Pérez: director de Desarrollo Económico en Ciudad Juárez, quien “lleva la relación empresarial de al menos una aspirante al gobierno de Chihuahua”; Olivaldo Pérez Gómez: presidente de la CANACO Tijuana, vinculado a la gobernadora Marina del Pilar (quien tiene la visa cancelada) y a Fernando Castro Trenti (investigado en EU). También figura Guillermo Romero Rodríguez: exaspirante a la alcaldía de Mazatlán, ligado políticamente al grupo de Héctor Melesio Cuén, asesinado en julio del 2024; y Guillermo Salgado Mendoza: presidente de la CANACO en La Paz, respaldado por funcionarios estatales de Baja California Sur.

CASO ROMO-VECTOR, COMO ANTECEDENTE En este contexto, Riva Palacio recupera el caso de la Casa de Bolsa Vector, del empresario Alfonso Romo (exjefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador), como un ejemplo de cómo el sistema financiero, infiltrado por el crimen, ha servido a los cárteles. Casa de Bolsa Vector, “de acuerdo con las autoridades estadounidenses, lavó dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación”. “Romo debió haber pensado que podría monetizar todos los años de apoyo a López Obrador, sin darse cuenta de que el régimen lo estaba utilizando para lavar dinero”, apunta.

Pero Vector no fue el único caso; lo mismo sucedió con CIBanco e Intercam, pues el análisis advierte que el crimen organizado “no podría funcionar sin sus interfaces empresariales para el lavado de dinero”, como la construcción, logística y las instituciones financieras, que usa para blanquear capitales. Para el periodista, estas investigaciones en el extranjero representan un “baño helado” y una alerta urgente para que los empresarios cuestionen la calidad de sus liderazgos y eviten seguir sirviendo de coartada para la expansión de redes criminales “en sus narices”.

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