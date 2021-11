$!En Nueva York suspenden sin sueldo a miles de trabajadores públicos por no vacunarse

Nueva York. – El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que, para este 1 de noviembre, menos de 6% de los trabajadores de la ciudad están “de vacaciones sin sueldo” por no acatar el mandato de vacunarse contra covid-19 que venció el viernes 29 de octubre.

Este porcentaje, en una ciudad con 300 mil empleados públicos, representa miles de trabajadores que van desde el departamento de policía hasta los bomberos, pasando por administrativos y recolectores de basura.

El mandato firmado por el alcalde neoyorquino puso como fecha límite el viernes, a las 17:00 horas para vacunarse, a cambio de un bono de 500 dólares.

De lo contrario, advirtió, a partir de ayer, cualquier empleado de la ciudad que no pueda demostrar que se aplicó, al menos, una dosis del biológico no podría presentarse a trabajar y su salario no se le pagaría.

Solo se les reintegraría a sus labores si se vacunan y presentan el documento correspondiente. “Se acabó el periodo de transición”, expresó de Blasio. No dijo por cuánto tiempo respetarán esta postura de reintegración si se aplican el biológico antes de rescindirlos.

La cuenta Coronavirus News de Twitter informó que 9 mil empleados de Nueva York (2.4%) tiene una licencia sin goce de sueldo por negarse a vacunarse contra covid-19 y otros 12 mil (3.2%) solicitaron una exención.

