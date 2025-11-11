‘Enfermedades del corazón matan a casi 200 mil mexicanos al año’: INEGI

CDMX.- Las enfermedades crónicas siguen siendo las principales responsables de la mortalidad en México. Según las Estadísticas de Defunciones Registradas del INEGI, en 2024 las enfermedades del corazón se situaron como primera causa de muerte con unas 192 mil 518 defunciones.

En segundo lugar figura la diabetes, con alrededor de 112 mil 577 muertes, mientras que los tumores malignos provocaron unas 95 mil 108 defunciones, ubicándose en tercer lugar. En cuarto lugar aparecen las enfermedades del hígado, con unas 40 mil 645 muertes durante ese periodo.

El avance de la obesidad, la hipertensión y la diabetes han sido señaladas como factores clave detrás del aumento de la mortalidad cardíaca. Estudios recientes indican que las muertes por enfermedades del corazón han aumentado casi un 80% en la última década.

Estas cifras evidencian el reto sanitario para México: evitar que las enfermedades no transmisibles, muchas vinculadas con hábitos de vida y atención tardía, sigan representando una carga creciente para el sistema de salud público. El INEGI también reporta que, en 2023, el total de defunciones sumó 799 mil 869, de las cuales una parte significativa corresponden a las causas crónicas antes mencionadas.

Las autoridades sanitarias coinciden en que para revertir esta tendencia es necesario fortalecer los programas de prevención, promover estilos de vida saludables y garantizar el acceso oportuno a servicios de diagnóstico y tratamiento. Con información de Excélsior