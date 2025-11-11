Golpe millonario al narco: 3 mil 550 litros de precursores por 72 mdp asegurados en Sinaloa
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
En un operativo en Culiacán el Ejército desmanteló tres centros de procesado de metanfetamina
CULIACÁN, SIN.- En el marco de las acciones desplegadas por el Gabinete de Seguridad, elementos del Ejército Mexicano identificaron y aseguraron tres áreas de concentración de sustancias para la fabricación de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa.
El operativo resultó en el decomiso de aproximadamente 3 mil 550 litros de precursores químicos, cuyo valor se estimó en 72 millones de pesos, lo que representa un duro golpe a la cadena de producción de drogas sintéticas en la entidad.
TE PUEDE INTERESAR: Explosión por gas deja cuatro lesionados y daños en 120 departamentos en la Edomex
Durante la misma operación, en módulos de inspección del Centro Penitenciario de Aguaruto se aseguraron además 11 teléfonos celulares, 26 armas blancas y 11 cargadores para celular.
En otra acción simultánea en el municipio de Concordia, se localizó un vehículo con reporte de robo que contenía mil 87 cartuchos y un cargador.
Autoridades federales y locales consideraron que el decomiso representa una afectación significativa al crimen organizado en Sinaloa, al debilitar su capacidad de producción de metanfetamina. El operativo se suma a la estrategia nacional de desmantelamiento de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas. Con información de Excélsior