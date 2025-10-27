Entregan apoyos a más de 70 mil familias afectadas por las lluvias en el país

CDMX.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó un informe sobre el avance del censo de daños y la entrega de apoyos a las familias afectadas por las recientes lluvias en el país.

La funcionaria detalló que hasta el 23 de octubre se han censado 103 mil 245 viviendas en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, con el objetivo de canalizar recursos para la reparación de daños.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum: El neoliberalismo se impuso con fraudes y compra del voto

De esa cifra, 70 mil 356 personas ya recibieron su primer apoyo económico de 20 mil pesos para avanzar en la rehabilitación de sus casas, como parte del plan emergente instruido por la Presidencia de la República.

Por entidad, Montiel informó que se han censado 22 mil 325 casas en Hidalgo, 3 mil 864 en Querétaro, 11 mil 978 en Puebla, 9 mil 985 en San Luis Potosí y 56 mil 93 en Veracruz, estado que resultó el más afectado por el desbordamiento de ríos y deslaves.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum confirma reuniones con Trump se pronuncia en defensa de la soberanía nacional

“Estamos trabajando de manera directa con las comunidades afectadas para garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios y de forma transparente”, subrayó Montiel.

En cuanto al programa Mujeres Bienestar, la secretaria informó que un millón 349 mil beneficiarias ya recibieron su tarjeta y que los depósitos correspondientes se realizarán entre finales de noviembre y principios de diciembre.

TE PUEDE INTERESAR: Moviliza incendio en una empresa de adhesivos en Escobedo, Nuevo León

“Estamos entregando estas tarjetas entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre; ya llevamos un poco más de la mitad entregadas”, destacó la titular de Bienestar.

Montiel aseguró que las brigadas continúan en campo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para atender a las comunidades que permanecen incomunicadas o con daños severos. Con información de El Universal