Entregan apoyos a más de 70 mil familias afectadas por las lluvias en el país

/ 27 octubre 2025
    Entregan apoyos a más de 70 mil familias afectadas por las lluvias en el país
    Informan que 70 mil familias ya recibieron apoyos para reparar sus hogares. /FOTO: ESPECIAL

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que más de 103 mil viviendas han sido censadas en Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí tras las lluvias e inundaciones

CDMX.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, presentó un informe sobre el avance del censo de daños y la entrega de apoyos a las familias afectadas por las recientes lluvias en el país.

La funcionaria detalló que hasta el 23 de octubre se han censado 103 mil 245 viviendas en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, con el objetivo de canalizar recursos para la reparación de daños.

De esa cifra, 70 mil 356 personas ya recibieron su primer apoyo económico de 20 mil pesos para avanzar en la rehabilitación de sus casas, como parte del plan emergente instruido por la Presidencia de la República.

Por entidad, Montiel informó que se han censado 22 mil 325 casas en Hidalgo, 3 mil 864 en Querétaro, 11 mil 978 en Puebla, 9 mil 985 en San Luis Potosí y 56 mil 93 en Veracruz, estado que resultó el más afectado por el desbordamiento de ríos y deslaves.

“Estamos trabajando de manera directa con las comunidades afectadas para garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios y de forma transparente”, subrayó Montiel.

En cuanto al programa Mujeres Bienestar, la secretaria informó que un millón 349 mil beneficiarias ya recibieron su tarjeta y que los depósitos correspondientes se realizarán entre finales de noviembre y principios de diciembre.

“Estamos entregando estas tarjetas entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre; ya llevamos un poco más de la mitad entregadas”, destacó la titular de Bienestar.

Montiel aseguró que las brigadas continúan en campo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, para atender a las comunidades que permanecen incomunicadas o con daños severos. Con información de El Universal

apoyos sociales
Damnificados

CDMX

SEGOB

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

