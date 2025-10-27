$!Moviliza incendio en una empresa de adhesivos en Escobedo, Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Una intensa movilización de elementos de los cuerpos de auxilio ocasionó un incendio que se registró la madrugada de este lunes en una empresa, ubicada al interior de un parque industrial en Escobedo, Nuevo León.

Protección Civil del estado detalló que los hechos fueron reportados a las 00:11 horas en la empresa con la razón social “Materias Primas CYR Gotec” que está instalada en el Parque Industrial Escobedo, en el referido municipio.

De acuerdo con la dependencia estatal, el fuego se inició en el área de bodega en donde se encontraban ocho tótems y tarimas. En el sitio se registró una afectación en la estructura de la bodega, así como parte del cableado.