$!Moviliza incendio en una empresa de adhesivos en Escobedo, Nuevo León

México
/ 27 octubre 2025
    Los hechos se registraron la madrugada de este lunes en la empresa que se ubica dentro del Parque Industrial Escibedo Fotos: cortesía
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León controlaron el incendio en la bodega de Materias Primas CYR Gotec sin que se reportaran heridos

Monterrey, Nuevo León.- Una intensa movilización de elementos de los cuerpos de auxilio ocasionó un incendio que se registró la madrugada de este lunes en una empresa, ubicada al interior de un parque industrial en Escobedo, Nuevo León.

Protección Civil del estado detalló que los hechos fueron reportados a las 00:11 horas en la empresa con la razón social “Materias Primas CYR Gotec” que está instalada en el Parque Industrial Escobedo, en el referido municipio.

De acuerdo con la dependencia estatal, el fuego se inició en el área de bodega en donde se encontraban ocho tótems y tarimas. En el sitio se registró una afectación en la estructura de la bodega, así como parte del cableado.

“Se realizó evacuación preventiva a nueve trabajadores. No se registran personas lesionadas”, precisó PCNL.

En el sitio se trabajó en conjunto con personal de Bomberos Nuevo León y para apagar el incendio, y se eliminaron los riesgos. En el lugar se hizo cargo personal de Protección Civil municipal.

