Epstein pudo ser encarcelado mucho antes, fiscales sabían que abusó de jovencitas previo a un acuerdo

Las investigaciones descubrieron los estrechos vínculos de Epstein con el expresidente Bill Clinton y el príncipe Andrés de Gran Bretaña , así como su alguna vez amistosa relación con el expresidente Donald Trump y muchas otras personas ricas e influyentes que han negado haber hecho algo criminal o inapropiado y no han sido acusados.

“Los detalles del expediente serán escandalosos para la gente decente”, escribió Delgado en su orden. “El testimonio tomado por el Gran Jurado se refiere a actividades que van desde extremadamente inaceptables hasta la violación; toda la conducta en cuestión es sexualmente desviada, repugnante y criminal”.

En 2008, Epstein llegó a un acuerdo con los fiscales federales del sur de Florida que le permitió escapar de cargos federales más severos y, en cambio, declararse culpable de los cargos estatales de reclutar a una persona menor de 18 años para prostitución y solicitar prostitución.

Fue sentenciado a un año y medio en el sistema penitenciario del condado de Palm Beach, durante el cual se le permitió ir a su oficina casi a diario como parte de un programa de libertad laboral, seguido de un año de arresto domiciliario. Se le exigió registrarse como delincuente sexual.

Las críticas al acuerdo resultaron en la renuncia en 2019 del secretario de Trabajo de Trump, Alex Acosta, quien fue fiscal federal para el sur de Florida en 2008 y firmó el acuerdo. Una investigación del Departamento de Justicia de 2020 concluyó que Acosta utilizó “mal juicio” en su manejo del procesamiento de Epstein, pero no alcanzó el nivel de mala conducta profesional.

El fiscal jefe del caso Epstein, el exfiscal estatal del condado de Palm Beach, Barry Krischer, no respondió de inmediato a un correo electrónico y un mensaje de voz en busca de comentarios sobre la divulgación de las transcripciones.

El actual fiscal estatal del condado de Palm Beach, Dave Aronberg, que no participó en la investigación, dijo en un comunicado que se alegra de que se hayan hecho públicos los registros. Dijo que aún no ha leído las transcripciones, por lo que no podía comentar si Krischer debería haber presentado un procesamiento más severo contra Epstein.