‘Es el eslabón más débil’: Sí investigan a Adán Augusto, pero en ¡Washington!

CDMX.- Desde el 2021, cuando fue nombrado secretario de Gobernación, Adán Augusto López es objeto de una investigación por parte de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y la DEA, asegura el periodista Raymundo Riva Palacio.

De acuerdo con los datos revelados hoy en su columna “Estrictamente Personal”, el hoy senador, uno de los personajes más cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, es persona de interés en Washington por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Adán Augusto se convirtió en una persona de interés para los servicios de inteligencia estadounidenses y la DEA desde que fue nombrado secretario de Gobernación, en agosto de 2021, cuando abrieron una investigación en Washington contra él y tuvieron los primeros indicios de su presunta relación con el crimen organizado”, expone en su artículo.

La información aportada por el analista político toma relevancia en el contexto de la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, quien fue nombrado por López Hernández.

Bermúdez Requena, quien se encuentra prófugo, es acusado de liderar una organización criminal, conocida como “La Barredora”, asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación, y con presencia en Tabasco, Chiapas y Veracruz.

Sobre el caso, el senador se ha deslindado de quien fuera su secretario de Seguridad, asegurando que nunca sospecho de sus actividades delictivas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que no existe ninguna investigación contra el legislador.

“Siguen las investigaciones y no se puede responsabilizar a alguien hasta que no se demuestre lo contrario... No hay ninguna investigación contra el senador y si alguien lo quiere preguntar lo va a decir, ya lo dijo públicamente”, dijo la mandataria el lunes 28 de julio en su conferencia de prensa.