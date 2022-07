El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presentó el día de hoy, miércoles 6 de julio, el Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Feminicidio, con la intención de llevar a cabo una resolución eficiente en los casos de violencia de género.

La misiva se expuso ante la mesa directiva de la Comisión Permanente, debido a la problemática en México donde la violencia hacia las mujeres ha llegado a números abismales, pues son asesinadas entre 10 a 11 mujeres diariamente.

Según Zaldívar, el alarmante número de feminicidios en el país son el resultado de “una educación machista por la que se enseña que las mujeres son objetos, que podemos agredirlas, violarlas y matarlas”, así, se ha impartido desde la infancia y “se debe desterrar”, pues la solución a los feminicidios no debe quedar en algo protocolario.

A la entrega lo acompañaron Olga Sánchez Cordero del Senado y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

En su discurso, Lelo de Larrea también apuntó que las miles de mujeres asesinadas en manos de la “violencia machista” y es un asunto de gravedad, además, “llena de dolor y sufrimiento a miles de familias mexicanas”, por ello, apropia que todos los poderes del estado deberían “estar del mismo lado”.

“Aquí no debe haber intereses partidistas, personales, no debe haber ninguna otra razón sino simplemente el avanzar a revertir este mal que no podemos seguir tolerando”, aseveró.

El proyecto de ley, que no solamente es punitivo, ofrecerá una serie de medidas de prevención, reglas específicas para una investigación digna, además de asistencia, protección y reparación integral, con la intención de que los casos de feminicidio no sólo sean castigados, sino, se reduzcan los crecientes números.

Destaca, que la ley busca establecer un Protocolo Nacional de Investigación de Feminicidios. Aunado a ello, Sánchez Cordero propuso la creación de una Comisión Nacional Anti-Homicidios y Anti-Feminicidios, la cual planea tener más alcance que se manejan en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), además de la misma categorización del feminicidio en “todas las entidades federativas”.

Por su parte, Gutiérrez Luna aseverá en cumplir con analizar y discutir el proyecto de ley con todas las fuerzas políticas del país para lograr su aprobación.

“Las mujeres de nuestro país han gritado desesperadamente por poner un alto a esta situación a través de sus colectivas, manifestaciones, publicaciones, acciones, voces y consignas, generando un clima de opinión que ha revelado el drama por el que día a día atraviesan todas las mujeres mexicanas que no tienen la certeza de regresar vivas ante la magnitud y gravedad del fenómeno”, sentencia el proyecto.

Asimismo, reiteran su compromiso en exponer la injusticia por parte de las autoridades mexicanas, como se logró exhibir con la serie documental “Caníbal ‘Indignación Total’”, donde se denunció el caso del conocido “Monstruo de Atizapán”, quien habría sido responsable de cientos de víctimas, algunas de ellas enterradas en su domicilio.

El feminicidio en México, según el proyecto de ley, no puede seguir siendo parte del paisaje, pues “es necesario que las autoridades y la sociedad tomemos en serio el fenómeno y generemos una gran alianza”.

