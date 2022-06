Van 4 mil 600 restos óseos hallados en domicilio del feminicida de Atizapán; estrena hoy SCJN docuserie sobre el caso

Durante su captura y cuestionamiento, Mendoza Celis reveló que enterró a sus víctimas en su vivienda, no obstante, también agregó haberse ‘comido’ a algunas ; “No niego, me culpo yo también. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo hecho pues ya está. Ni modo ”, aseveró en el pasado.

Según el funcionario, la serie “Caníbal: indignación total”, tiene como guía el caso de Andrés Mendoza Celis, y su objetivo es “mover conciencias, evidenciar que no podemos seguir investigando los casos de las mujeres muertas y desaparecidas con una enorme frivolidad e ineficiencia, que no podemos seguir revictimizando a las familias, que no podemos seguir pensando que simplemente son estadísticas”.

“Todos tenemos que verla para reflexionar juntos nuestro país”, compartió también el funcionario.

Dicha serie se estrenará el día de hoy, lunes 27 de junio, a las 23:00 horas en las emisoras Las Estrellas, JusticiaTV y Canal 22.