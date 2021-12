$!Esposas e hijas de narcos son mucho más que ‘muñequitas’, también deben ser encarceladas: Anabel Hernández

Series dañinas

Hernández aseguró que las series que muestran los aspectos por conocidos del narcotráfico en México y otros países de Latinoamérica han contribuido a que los criminales sean vistos como ejemplo a seguir, cuando la realidad es otra mucho más sanguinaria.

“Estamos hablando de bandas de crimen organizado que matan, violan, ejecutan, torturan, desaparecen personas, son corruptores de toda la sociedad y me parece que eso no es una cosa que se pueda trivializar. (...) No muestran el mundo criminal como es, son de ficción y juegan a que son la realidad”, expresó.

Estas producciones que involucran a actores y actrices de renombre trivializan el mundo del narcotráfico y sus crímenes y hacen que el espectador normalice la violencia, aseveró.

“‘El Chapo’ era un violador de niñas, podía andar de la cama de Emma (Coronel) y después regresar con otras mujeres, de eso estamos hablando, de cómo se permite y se tolera esto que no se habla en las series de televisión porque seguramente si se hablara con esta crudeza nadie las vería, las series distorsionan la crueldad de estos hombres y la miseria en la que viven ellas”, explicó.

En la publicación, la periodista da a conocer una lista de nombres de hombres y mujeres del mundo del espectáculo que habrían tenido una relación personal o de amistad con narcotraficantes como el “Chapo” Guzmán, quien cumple una condena de cadena perpetua en Estados Unidos o con Edgar Villarreal Valdez, alias la “Barbie” o el “Güero”, encarcelado en 2010.

El exdiputado mexicano Sergio Mayer y su esposa, así como las actrices Alicia Machado y Arleth Terán y la conductora Galilea Motijo son parte apenas una pequeña parte con la que los capos se vinculan al mundo de la farándula con la intención de llegar a donde ellos solos no puedan hacerlo, afirmó.

Con información de EFE