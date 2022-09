“Ella tenía 12 años, yo tenía 30” , declaró Biden. “ Tienes que saludarme” , dijo Biden. “Recorrimos un largo camino. Ella tenía 12 años, yo 30. Pero de todos modos, esta mujer me ayudó a hacer muchísimo”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la solicitud de aclaración del The New York Post sobre lo que quiso decir el presidente.

Varios internautas encontraron sus comentarios perturbadores. Mientras que algunos usuarios lo llamaron “espeluznante”, otros simplemente se preguntaron a qué podría estar refiriéndose.

La presentadora de podcast conservadora Monica Crowley sugirió que la demencia era una posible causa del comentario fuera del guion.

“A medida que avanza la demencia, los pacientes pierden más su filtro y tienden a dejar escapar la verdad”, dijo Crowley en un tuit.

