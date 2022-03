Estados pueden decidir sobre medidas sanitarias, señala AMLO sobre uso del cubrebocas

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que las autoridades estatales sí pueden establecer criterios y decisiones en materia sanitaria, en particular si se sugiere o no el uso de cubrebocas ahora que ha bajado la pandemia. En su caso dijo que por “sentimientos humanos” no puede rechazar un saludo o un abrazo.

Dijo que sería útil que los funcionarios federales del sector salud informen y den su opinión en cuanto al uso de protección frente a los contagios.

“Hay que ver qué opina el secretario de Salud, el subsecretario Hugo López Gatell, él es el que ha estado atendiendo todo el problema de la pandemia, es un especialista, un experto, él tiene la experiencia. Vamos a esperar que él opine”, comentó a la prensa.

Sin embargo, indicó, “también hay autonomía y los gobiernos estatales son los que pueden aplicar medidas si ellos considera que conviene al interés público y en este caso a la salud de la gente, del pueblo”.

Más para leer: El uso del cubrebocas y la sana distancia no se eliminarán en escuelas de Coahuila

Entonces, añadió, “sí puede el gobernador de Nuevo León tomar decisiones y la jefa de gobierno lo mismo, aun cuando sería importante tener la opinión de López Gatell”.

“En otros países están suspendiendo lo del uso del cubrebocas en ciertos eventos, no en todos lados. Pero sí es buen tema del que Hugo nos pueda dar su opinión”, señaló.

“En mi caso sigo la indicación que me dieron desde el principio, sana distancia y cuidarme hasta donde es posible hacerlo, humanamente hacerlo, porque ni modo que alguien, incluso de manera espontánea y sin mala fe, le da a uno de la mano, incluso abraza a uno, ni modo de rechazarlo.

“Recuerdo la novela de Revueltas, de cómo va con un médico amigo de él a un sitio, a un hospital de leprosos; la Madre Teresa también conviviendo con enfermos. O sea, claro que hay que protegerse pero no hay que dejar los sentimientos humanos. Vamos a pedirle a Hugo (que exponga al respecto)”.

Con información de medios