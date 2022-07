‘EU genera distorsión con quejas en contra de México’

CDMX.- A pesar de que la reforma laboral en México aún está en fase de implementación, el gobierno de Estados Unidos genera distorsiones al iniciar mecanismos laborales de respuesta rápida a través del T-MEC, afirmó la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Una cosa es que un país acompañe a los mexicanos en la reforma laboral y otra que se le vigile, “son dos palabras distintas”, dijo en entrevista con motivo del segundo aniversario de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por eso, si bien hay personal estadounidense en el país acompañando el proceso, como está previsto en el acuerdo comercial, “no se puede sacarle la vuelta” a la fase de implementación, expuso la funcionaria.

En la reunión del 7 y 8 de julio que se llevará a cabo en Vancouver, Canadá, Clouthier dialogará con sus homólogas estadounidense y canadiense, Katherine Tai y Mary Ng, respectivamente, “no como una queja, sino como una invitación a visualizar que apenas estamos en la tercera fase de implementación y que habría que darle tiempo a su propia madurez”.

“La fase 3 (de la reforma laboral) está viviendo su implementación este año y ante el hecho de que llames la atención, aunque la fase no termina de implementarse, y solicitas que se tenga una observancia distinta, no digo fuera del mecanismo, pero dado que no está completada la tercera fase, se crea una distorsión”, afirmó.

“Parece como si (Estados Unidos) quisiera sacarle la vuelta y hacer un shortcut (atajo), meterse por

otro lado de la fila en lugar de darle tiempo”.

Clouthier consideró que cada país hace el ruido que requiere hacer en torno a ciertos temas, tal y como lo está haciendo el gobierno estadounidense en materia laboral.

“Entonces cada uno grita como requiere. Nosotros lo hicimos con los apoyos (quedaría Estados Unidos) a autos eléctricos, porque violaría el T-MEC. Lo hicimos en ese momento, le bajaron, y nosotros también”, expresó.

Para la secretaria de Economía, el resultado a dos años del T-MEC arroja cuentas positivas, porque genera un flujo de inversiones, México suele ubicarse entre la primera y segunda posicióncomo socio comercial estadounidense, la exportación agrícola crece exponencialmente y se trabaja en una mayor integración de las cadenas productivas. Sin embargo, reconoce que hay retos.

Clouthier señaló que, además de las quejas y de la implementación de la reforma laboral, también está próxima la resolución de la controversia comercial iniciada por México y Canadá por diferencias de interpretación con EU sobre las reglas de origen en el sector automotriz y cuyo fallo se espera para fin de año.