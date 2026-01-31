EU mueve la barrera contra el gusano barrenador a la frontera; México avala el ajuste técnico

CDMX.- El gobierno de México expresó su respaldo a la decisión del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de reasignar la liberación de moscas estériles hacia su frontera con México para evitar que el gusano barrenador del ganado alcance esa zona, al considerar que la medida es consistente con los planteamientos técnicos que el país venía realizando desde noviembre de 2025.

Como contexto inmediato, las autoridades estadunidenses informaron que la nueva área de operación incluirá acciones a unos 80 kilómetros dentro de Texas, a lo largo de la frontera con Tamaulipas, al advertir que, aunque el caso activo más al norte estaba a unas 200 millas de la franja fronteriza, se observa que los casos continúan propagándose en Tamaulipas y más al sur.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria señalaron que desde noviembre pasado México propuso priorizar la dispersión de moscas estériles en los frentes de avance de la plaga, con enfoque en las zonas de mayor riesgo de desplazamiento, para frenar su progresión hacia nuevas áreas ganaderas.

Como antecedente, ambas dependencias indicaron que la decisión anunciada por Estados Unidos se alinea con la estrategia prevista en un plan de acción conjunto firmado en agosto de 2025, bajo análisis técnicos permanentes de ambos países.

En reacciones operativas, México destacó que el 26 de diciembre de 2025 inició una operación especial en el centro-sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz y parte de la Huasteca Potosina, con participación de gobiernos estatales y organizaciones ganaderas, además del apoyo de cuerpos de seguridad, para detener y revertir el avance del GBG.

Sobre la situación institucional, el operativo incluye atención directa de casos en campo —con capacitación, curación de heridas y tratamiento preventivo del ganado—, así como refuerzo de vigilancia y notificación mediante visitas a unidades de producción, y medidas para el control de la movilización segura de ganado con inspección y tratamientos preventivos, según el reporte oficial.

En el panorama general, la estrategia de liberación de insectos estériles forma parte de un esquema de control sanitario conocido como técnica del insecto estéril, que USDA ha descrito como un método de dispersión aérea y terrestre para reducir poblaciones del parásito mediante la interrupción de su reproducción.

En el cierre, las autoridades mexicanas señalaron que continuarán ajustando acciones conforme evolucione la situación en campo, con prioridad en la protección de la ganadería nacional y el acompañamiento directo a productores mediante medidas “oportunas, focalizadas y basadas en información técnica”, mientras Estados Unidos concentra la contención hacia su franja fronteriza. Con información de La Jornada