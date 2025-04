Explota narcolaboratorio en Sinaloa; resultan cuatro soldados heridos

CULIACÁN, SIN.- Autoridades estatales investigan el origen de una explosión en un laboratorio clandestino de fabricación de drogas, descubierto en el municipio de Navolato.

En el lugar resultaron cuatro elementos del Ejército mexicano heridos, uno de ellos entró a terapia intensiva por la gravedad de sus lesiones.

En su conferencia matutina el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, afirmó que no se tiene claro si la explosión ocurrió por un error o descuido de los militares, o fue una especie de trampa.

“Es un laboratorio donde explota ahí donde están. ¿Qué es lo que no sabemos? No sabemos si efectivamente lo pusieron ahí con la idea de explotar o, la otra, que hubiera un manejo no adecuado y provocó, por no darse cuenta si estaba o no ahí”, mencionó.

Rocha Moya señaló reportó que los elementos del ejército fueron trasladados al hospital del ISSSTE, para que recibieran atención médica especializada.

El mandatario estatal desmintió las versiones que circularon de que los militares lesionados fueron agredidos muy cerca de la Novena Zona Militar, cuando eran trasladados al hospital.

Los militares que resultaron heridos al explotar el laboratorio clandestino fueron identificados como Aaron Alejandro “N” de 24 años, Ángel Ricardo “N”, de 46, Fernando Alberto “N”, de 22 y Miguel Ángel “N” de 31 años.

“De los cuatro militares que llegaron, están internados en el ISSSTE, hay un paciente masculino que se encuentra muy delicado, está en terapia intensiva. Y los otros tres ya se encuentran estables”, dijo en la conferencia el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.