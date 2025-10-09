Expone Sheinbaum a la prensa independiente como ‘enemiga pública’ de la 4T: Riva Palacio
La oposición, a la que la Presidenta hizo referencia en su festejo por su primer año de gobierno, no son los partidos políticos contrarios, sino los periodistas y medios libres, quienes de acuerdo con el periodista, se han convertido en un obstáculo para el régimen
CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum no ve a los partidos políticos opositores como los enemigos del régimen de la 4T, sino a la prensa independiente que los critica.
De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, así lo dejó ver la mandataria este miércoles durante su conferencia mañanera, cuando atacó a periodistas y medios de comunicación libres.
“En su mañanera del miércoles despotricó contra intelectuales y articulistas, contra columnistas y medios, tildándolos de irrelevantes, mentirosos, manipuladores y defensores de sus intereses”, señala al respecto en su columna “Estrictamente Personal”.
En su análisis, Riva Palacio advierte que son los medios independientes quienes se han convertido en un obstáculo para la misión que a Sheinbaum le encargó su mentor Andrés Manuel López Obrador:
“Terminar de cambiar el régimen y consolidarlo, para mantenerse eternamente en el poder. Sus ‘opositores’ se han convertido en los obstáculos que enfrentan ella y la maquinaria de Morena”.
Incluso la presidenta cuestionó que medios como Reforma no llevarán en su primera plana la reducción de homicidio presumida el domingo desde el Zócalo capitalino.
“Reclamó (Sheinbaum) que uno de los grandes periódicos de México no publicara en su primera plana que la tasa de homicidios dolosos cayera en un año 32 por ciento, que la prensa seria no toma en cuenta porque sabe que está manipulado para engañar a la gente”, acusa al respecto el editorialista.
Con su actitud, refiere el periodista, la Presidenta hace evidente que “le altera que los medios no den cabida en sus principales espacios a los mensajes que transmite diariamente en Palacio Nacional”.
COMO AMLO, AHORA LA PRESIDENTA BUSCA DESACREDITAR A LOS MEDIOS
“La pluralidad democrática se ha convertido en una molestia que estorba” a la 4T, sobre todo ante la ola de revelaciones de corrupción en el régimen que encabeza Claudia Sheinbaum, afirma Riva Palacio.
Los excesos y lujos, así como los conflictos de interés y vínculos criminales de personajes destacados en el movimiento, han sido una constante en los medios de comunicación durante las últimas semanas, pero sobre todo, el caso de la red de huachicol en la Marina que involucra a personajes cercanos a López Obrador.
“La disgusta a la Presidenta que no se coma la prensa independiente sus mentiras. También la irrita, porque se ha visto, la cascada de revelaciones sobre la corrupción dentro de la cuatroté, en especial de la élite del obradorismo a la cual pertenece”, señala al respecto.
Es por ello que la Presidenta ha intensificado sus ataques contra la prensa, descalificándola para restarle credibilidad, tal como lo hizo en su momento López Obrador, y así “atajar las investigaciones periodísticas”.
Entre los periodistas que ayer señaló directamente la presidenta en su conferencia de prensa se encuentran Sergio Aguayo y Raymundo Riva Palacio.
“Te puedo asegurar que tú tienes más vistas que Sergio Aguayo, de verdad. El otro día que decían: ‘No, es que Riva Palacio...’, creo que Hans (Salazar) decía: ‘Es que dijo Riva Palacio de mí...’. Oye, ¿de qué te preocupas, si a Riva Palacio lo leen tres y a ti te leen 100 mil?”, expuso.
Al respecto, Riva Palacio respondió en su columna: “Nadie los lee, los ve ni los oye, sugirió, pero no deja de atacarlos cada semana. Sabe bien que sí los leen, sí los ven y sí los oyen”.