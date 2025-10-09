Expone Sheinbaum a la prensa independiente como ‘enemiga pública’ de la 4T: Riva Palacio

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum no ve a los partidos políticos opositores como los enemigos del régimen de la 4T, sino a la prensa independiente que los critica.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, así lo dejó ver la mandataria este miércoles durante su conferencia mañanera, cuando atacó a periodistas y medios de comunicación libres.

“En su mañanera del miércoles despotricó contra intelectuales y articulistas, contra columnistas y medios, tildándolos de irrelevantes, mentirosos, manipuladores y defensores de sus intereses”, señala al respecto en su columna “Estrictamente Personal”.

En su análisis, Riva Palacio advierte que son los medios independientes quienes se han convertido en un obstáculo para la misión que a Sheinbaum le encargó su mentor Andrés Manuel López Obrador:

“Terminar de cambiar el régimen y consolidarlo, para mantenerse eternamente en el poder. Sus ‘opositores’ se han convertido en los obstáculos que enfrentan ella y la maquinaria de Morena”.

Incluso la presidenta cuestionó que medios como Reforma no llevarán en su primera plana la reducción de homicidio presumida el domingo desde el Zócalo capitalino.

“Reclamó (Sheinbaum) que uno de los grandes periódicos de México no publicara en su primera plana que la tasa de homicidios dolosos cayera en un año 32 por ciento, que la prensa seria no toma en cuenta porque sabe que está manipulado para engañar a la gente”, acusa al respecto el editorialista.

Con su actitud, refiere el periodista, la Presidenta hace evidente que “le altera que los medios no den cabida en sus principales espacios a los mensajes que transmite diariamente en Palacio Nacional”.