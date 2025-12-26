EZLN alista jornadas con invitados y festejo en Oventik rumbo al 1 de enero

CDMX.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció un programa cultural y social con motivo del 32 aniversario de su aparición pública, con actividades previstas del 26 de diciembre al 2 de enero, de acuerdo con la convocatoria difundida por el movimiento.

En un escrito titulado De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores, el EZLN informó que este viernes iniciaron las actividades con la presencia del subcomandante Moisés y el capitán Marcos.

Para sábado y domingo, el programa contempla la participación de Carlos Aguirre Rojas y miembros de la Comisión Sexta zapatista, además de Tamara San Miguel, Eduardo Almeida (Nodho de derechos humanos) y Bárbara Zamora, entre otros invitados.

Las actividades continuarán el 29 y 30 de diciembre con la participación de Carlos Tornel, Arturo Anguiano, Raúl Zibechi, Luis de Tavira y miembros de la Comisión Sexta, según el calendario difundido.

De acuerdo con la información pública del EZLN, una parte del encuentro se desarrolla en el CIDECI-Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, como parte de las actividades de fin de año vinculadas al aniversario del alzamiento de 1994.

Los festejos se trasladarán el 31 de diciembre, cuando se espera el arribo del 1 de enero con un baile programado en el Caracol de Oventik, en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Chiapas.

El anuncio señala que el regreso de asistentes está previsto entre el 3 y el 5 de enero, una vez concluida la agenda de actividades. Con información de El Universal