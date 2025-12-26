EZLN alista jornadas con invitados y festejo en Oventik rumbo al 1 de enero

Noticias
/ 26 diciembre 2025
    EZLN alista jornadas con invitados y festejo en Oventik rumbo al 1 de enero
    Tienen actividades previstas del 26 de diciembre al 2 de enero, de acuerdo con la convocatoria difundida por el movimiento. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


actividades

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


EZLN

Con ponencias, participación de integrantes de la Comisión Sexta y un festejo previsto para recibir el 1 de enero, el EZLN difundió su agenda de actividades en Chiapas

CDMX.- El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció un programa cultural y social con motivo del 32 aniversario de su aparición pública, con actividades previstas del 26 de diciembre al 2 de enero, de acuerdo con la convocatoria difundida por el movimiento.

En un escrito titulado De pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores, el EZLN informó que este viernes iniciaron las actividades con la presencia del subcomandante Moisés y el capitán Marcos.

TE PUEDE INTERESAR:

Para sábado y domingo, el programa contempla la participación de Carlos Aguirre Rojas y miembros de la Comisión Sexta zapatista, además de Tamara San Miguel, Eduardo Almeida (Nodho de derechos humanos) y Bárbara Zamora, entre otros invitados.

Las actividades continuarán el 29 y 30 de diciembre con la participación de Carlos Tornel, Arturo Anguiano, Raúl Zibechi, Luis de Tavira y miembros de la Comisión Sexta, según el calendario difundido.

TE PUEDE INTERESAR:

De acuerdo con la información pública del EZLN, una parte del encuentro se desarrolla en el CIDECI-Unitierra, en San Cristóbal de las Casas, como parte de las actividades de fin de año vinculadas al aniversario del alzamiento de 1994.

Los festejos se trasladarán el 31 de diciembre, cuando se espera el arribo del 1 de enero con un baile programado en el Caracol de Oventik, en el municipio de San Andrés Larráinzar, en Chiapas.

El anuncio señala que el regreso de asistentes está previsto entre el 3 y el 5 de enero, una vez concluida la agenda de actividades. Con información de El Universal

Temas


actividades

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


EZLN

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños