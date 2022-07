TIJUANA, BC.- Primero compartieron una ficha que difundió el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y luego anunciaron que, tras un operativo coordinado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Baja California habían detenido a uno de los hombres más buscados en Estados Unidos por delitos contra menores. Un par de días más tarde, la dependencia estadounidense reveló que arrestaron al sujeto equivocado.

El vocero del FBI en Li- ttle Rock, Arkansas, Connor Hagan, comentó que el hombre detenido por la corporación mexicana no era Barroso, por lo que tuvo que ser liberado y todavía continúa la pesquisa para hallar al verdadero culpable. “En este momento, FBI Little Rock puede confirmar que José Antonio Barroso no está bajo custodia policial y sigue siendo buscado por el FBI”, respondió.

La dependencia estatal detalló que fue a través de una denuncia anónima al número 089 como pudieron identificar su paradero el 5 de mayo pasado en la colonia Jesús Munguia, en Ensenada.