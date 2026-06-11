Tren Ligero de la Ciudad de México suspendido por obstrucciones en las vías

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    Tren Ligero de la Ciudad de México suspendido por obstrucciones en las vías
    Presuntos miembros del bloque negro obstaculizan vías del Tren Ligero durante protesta Cuarto oscuro

En pleno Mundial 2026, manifestantes y activistas arrojaron cercas metálicas a las vías del Tren Ligero de la CDMX

Uno de los principales puntos de interés mediático, que se fue construyendo para la Copa Mundial 2026, fue cuál iba a ser el estado de la movilidad en México, especialmente en la Ciudad de México.

La capital de México es reconocida, tanto de manera cultural como social, por ser una de las metrópolis con mayor densidad de población y tráfico. Por ello, ponerla como sede mundialista puso en cuestión las decisiones del gobierno federal y al capitalino, por parte de los analistas y las críticas periodísticas.

En la reciente administración presidencial de Claudia Sheinbaum se han reportado remodelaciones en el Metro, estas destacadas y gestionadas por el director del Metro de la Ciudad de México, Adrián Rubalcava.

Se restablece el servicio en la estación Universidad de la Línea 3 del MetroCDMX. La circulación de los trenes es continua de Indios Verdes a Universidad. Debido a manifestaciones al exterior, permanecen cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende, Bellas Artes y Chabacano de la Línea 2. Toma previsiones y mantente informado a través de los canales oficiales. #MovilidadCDMX’ compartió Adrián Rubalcava desde su cuenta oficial, en paralelo a la inauguración del Mundial 2026.

Por otra parte, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, había presumido que estará disponible el Tren Ligero. Sin embargo, este último sistema de movilidad tuvo que ser suspendido debido a las manifestaciones que acompañaron a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

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Se detalló que miembros del presunto ‘bloque negro’ ocasionaron destrozos en las calles de la capital; las obstrucciones provocaron que las vías se vieran obstaculizadas.

Continuamos sin servicio y el cierre temporal de toda línea. Reanudamos la marcha de los trenes cuando las condiciones de seguridad sean las adecuadas’ informó la cuenta de Servicios de Transportes Eléctricos CDMX.

Manifestantes tomaron las barricadas metálicas y las arrojaron a la calle. Los aficionados, saliendo del Estadio Azteca, debieron caminar hasta la estación Taxqueña para lograr transportarse a sus respectivos destinos. La caminata desde el evento mundialista hasta dicha estación son 5 kilómetros, aproximadamente.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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