Fan Fest en Monterrey arranca con júbilo por triunfo de México

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    Fan Fest en Monterrey, Copa Mundial 2026 Vanguardia
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El evento inició este jueves en las instalaciones del Parque Fundidora en Monterrey y concentró a miles de personas

Ataviados con playeras de la Selección Mexicana, miles de regios acudieron al Fan Festival que se celebró en las instalaciones del Parque Fundidora para seguir de cerca el desempeño del TRI en su arranque en la Copa del Mundo.

Este jueves, el inmueble se convirtió en una sucursal del estadio de la Ciudad de México para seguir de cerca el partido entre México y Sudáfrica.

Desde las 10:00 horas había gente formada a las afueras del parque en donde se realizarán las transmisiones de los partidos y también se contará con variedad artística que tiene entre sus apuestas más fuertes las presentaciones de Imagine Dragons, Chayanne y Enrique Iglesias.

A pesar de la gran cantidad de gente que se dio cita en el lugar, la vialidad no se vio tan colapsada como se esperaba, tal vez porque el partido fue temprano y entre semana.

Las puertas se abrieron poco después de las 11:00 horas y comenzó a entrar la gente, que también llevó para la ocasión banderas de México, sombreros, así como máscaras de luchadores y trompetas.

Aquí andamos echando relajo, entre semana y apoyando a la Selección de México’, mencionaron un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años que se dieron cita en el evento.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/futfest-2026-arranca-este-jueves-con-inauguracion-mundialista-y-mexico-vs-sudafrica-II21293856

El ambiente que se vivió fue de fiesta y la emoción se puso al límite, sobre todo cuando cayó el primer gol de la Selección Nacional. La transmisión del partido inaugural entre México y Sudáfrica también se convirtió en el arranque del Fan Festival Monterrey 2026.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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