Fan Fest en Monterrey arranca con júbilo por triunfo de México

Ataviados con playeras de la Selección Mexicana, miles de regios acudieron al Fan Festival que se celebró en las instalaciones del Parque Fundidora para seguir de cerca el desempeño del TRI en su arranque en la Copa del Mundo.

Este jueves, el inmueble se convirtió en una sucursal del estadio de la Ciudad de México para seguir de cerca el partido entre México y Sudáfrica.

Desde las 10:00 horas había gente formada a las afueras del parque en donde se realizarán las transmisiones de los partidos y también se contará con variedad artística que tiene entre sus apuestas más fuertes las presentaciones de Imagine Dragons, Chayanne y Enrique Iglesias.

A pesar de la gran cantidad de gente que se dio cita en el lugar, la vialidad no se vio tan colapsada como se esperaba, tal vez porque el partido fue temprano y entre semana.

Las puertas se abrieron poco después de las 11:00 horas y comenzó a entrar la gente, que también llevó para la ocasión banderas de México, sombreros, así como máscaras de luchadores y trompetas.

‘Aquí andamos echando relajo, entre semana y apoyando a la Selección de México’, mencionaron un grupo de jóvenes de entre 20 y 25 años que se dieron cita en el evento.