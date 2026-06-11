Casi sesenta detenidos en Nueva York tras la histórica remontada de los Knicks

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    Casi sesenta detenidos en Nueva York tras la histórica remontada de los Knicks
    De las 56 personas detenidas, 15 fueron arrestadas y 41 quedaron en libertad con citaciones para comparecer ante el tribunal penal. ESPECIAL.

Los neoyorquinos anotaron la mayor remontada de la historia de la serie, según informaron fuentes policiales

NUEVA YORK.- Tras la victoria de los Knicks frente al San Antonio Spurs, por 107-106, en el cuarto partido de las Finales de la NBA, cincuenta y seis personas fueron detenidas en Nueva York durante las celebraciones, esto luego de incurrir en distintos disturbios en la vía pública.

Los de Nueva York jugaban su segundo partido en el Madison Square Garden, después de ganar los dos en San Antonio y perder el primero de la serie en casa.

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Miles de aficionados volvieron a salir a las calles de la Gran Manzana después de que su equipo ganara tras el palmeo de OG Anunoby a un segundo del final.

De acuerdo a lo que se informó, la Policía de Nueva York (NYPD) cortó los accesos a la arena antes de que empezara el partido para evitar disturbios. Trascendió que se contabilizaron alrededor de 10 mil personas en diversos puntos al norte del Madison Square Garden, entre la Quinta y la Octava Avenida.

Entre los delitos de los detenidas, se incluyen agresión a un agente de policía, posesión ilegal de un cuchillo, conducta temeraria, daños a la propiedad y alteración del orden público, entre otros.

Cabe destacar que los asistentes incluso intentaron volcar un taxi, saltaron sobre vehículos mientras había personas en su interior.

Tras los disturbios, alrededor de diez agentes del NYPD resultaron heridos, uno de ellos tras recibir un golpe en la cabeza con una botella de cristal y cuatro coches de patrullas sufrieron daños en los parabrisas delanteros y traseros.

La Policía reconoció que la ciudad y los Knicks viven “un momento emocionante”, sin embargo destacó que el objetivo es garantizar celebraciones seguras.

“Anoche se reunieron grandes multitudes que mostraron un comportamiento increíblemente imprudente y peligroso, tanto durante como después del partido. Esto demuestra exactamente por qué la NYPD ha reforzado su presencia en el Madison Square Garden y sus alrededores”, añadió en un comunicado.

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad no fue igual que el del pasado lunes —cuando se blindó la ciudad por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al estadio.

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Perla Sánchez

Perla Sánchez

Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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