Luego de presuntamente ser citado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), tras una investigación en su contra que comenzó hace dos años, luego de recibir aportaciones económicas por parte de David León Romero, extitular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Pío López Obrador asegura que la Fiscalía General de la República demora su caso.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, también reiteró que el dinero recibido en los llamados “sobres amarillos”, fueran aportaciones para Morena.

“Yo espero que esta declaración no sea un pretexto de la fiscalía para seguir ‘chicaneando’ el tema [...] la fiscalía no está o no estaba y todavía no está cumpliendo con su obligación constitucional de procurar justicia pronta y expedita”, aseveró.