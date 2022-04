FGR debe aclarar si Peña ordenó sobornar a Anaya: AMLO

Ciudad de México. Ante las versiones de que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, dio a conocer a la Fiscalía General de la República (FGR) que fue el propio ex mandatario Enrique Peña Nieto quien ordenó sobornar a Ricardo Anaya, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que debe ser la propia Fiscalía la que debe informar al respecto y puntualizó que no tiene conocimiento del caso.

Sin embargo, señaló que quien acusa siempre tiene que probar las imputaciones. Agregó que su gobierno no acusa sin prueba “nunca lo hemos hecho, si lo hemos padecido. Nos han fabricado delitos”.

López Obrador se pronunció por no utilizar este tipo de imputaciones para venganzas políticas.

Durante su conferencia de prensa, el presidente dijo: “No tengo conocimiento, pero el secretario de Gobernación podría informar hoy mismo. Es un asunto que lleva la Fiscalía y lo mejor sería que la FGR informara que es autónoma debe aclarar”

López Obrador aseveró que “lo que buscamos es que no haya impunidad para nadie y al mismo tiempo no fabricar delitos con propósitos politqueros. Ni siquiera se puede decir con propósitos políticos, eso es inmoral, querer perjudicar a alguien sin elementos, sin pruebas”.

