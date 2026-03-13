Firman convenio para alfabetizar y atender al 3.8% que no sabe leer ni escribir

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/ 13 marzo 2026
    Firman convenio para alfabetizar y atender al 3.8% que no sabe leer ni escribir
    Destacan la participación de jóvenes universitarios como parte de una fuerza de transformación social. CUARTOSCURO

Con apoyo de universitarios en servicio social y prácticas, SEP, Anuies e Inea activaron una estrategia para ampliar círculos de estudio

CDMX.- La Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Inea) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer acciones de alfabetización y abatimiento del rezago educativo, con atención al 3.8% de la población que no sabe leer ni escribir.

En el Salón Iberoamericano de la SEP, se informó que el acuerdo busca ampliar la participación de instituciones de educación superior en tareas de acompañamiento educativo dirigidas a personas jóvenes y adultas que no han concluido su educación básica.

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El secretario general ejecutivo de la Anuies, Luis González Placencia, señaló que el instrumento abre una oportunidad para que estudiantes universitarios participen como voluntarios en actividades de alfabetización, mediante la conformación de círculos de estudio, puntos de encuentro o plazas comunitarias.

Precisó que las y los estudiantes de instituciones asociadas se capacitarán y se desempeñarán como personas voluntarias a través de su servicio social o prácticas profesionales, conforme a los Lineamientos de Operación vigentes del Programa de Servicios de Educación para Adultos.

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El titular de la SEP, Mario Delgado, destacó que, en un contexto de avances tecnológicos y transformaciones, la alfabetización representa un “acto de encuentro humano” y subrayó la participación de jóvenes universitarios como parte de una fuerza de transformación social, al considerar esta tarea un compromiso nacional compartido.

En el mismo acto, la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Martha Patricia Zarza Delgado, sostuvo que no basta con que las personas aprendan a leer y escribir, y planteó acercar el conocimiento universitario a la sociedad. Añadió que, con el acuerdo, las instituciones de educación superior pueden fungir como nodos para ampliar la atención educativa.

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El director general del Inea, Armando Contreras Castillo, reconoció la suma de voluntades y afirmó que el desarrollo educativo es responsabilidad de la sociedad. Indicó que, a través de 26 institutos, se trabaja en ampliar espacios de atención y fijó como meta alfabetizar a 100 mil mexicanos al mes de agosto del presente año.

Durante la firma, Ingrid Vaneli Colin Vergara, alfabetizadora del Instituto Tecnológico de México, compartió su testimonio sobre su participación en el programa “Enseñar a leer y escribir”. Como parte de la estrategia, se prevé el uso de mediadores y alfabetizadores para atender a la población, en coordinación con autoridades e instituciones participantes.

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