Claudia Sheinbaum propuso a Víctor Aguilar Pérez como embajador de México en la OMC

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México
/ 13 marzo 2026
    Claudia Sheinbaum propuso a Víctor Aguilar Pérez como embajador de México en la OMC
    Claudia Sheinbaum propone a Víctor Aguilar Pérez como embajador de la OMC Vanguardia

Víctor Aguilar trabaja de jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía

El 13 de marzo se reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nombró a Víctor Aguilar Pérez como nuevo embajador plenipotenciario de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La OMC es descrita como el único organismo de comercio internacional, cuya función es regular las normas que rigen el comercio entre los países. Estiman que su principal prioridad es asegurar que las corrientes comerciales fluyan con ‘la mayor libertad, previsibilidad y fluidez posible, basándose en acuerdos negociados y firmados por sus miembros’, según explica el Servicio Nacional de Aduanas.

Para la postulación que hizo Sheinbaum, para Víctor Aguilar Pérez, es necesario que el Senado haga su ratificación.

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Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de Morena, afirmó que recibió el oficio con la correspondiente designación, por parte de la autoridad federal, y se dará a la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictamen.

¿QUIÉN ES VÍCTOR AGUILAR PÉREZ?

Actualmente, el postulado para la OMC, Víctor Aguilar, trabaja de jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores y actual secretario de Economía de México.

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Víctor Aguilar ha trabajado en dicha dependencia desde el 2011 y ha tenido participación en la misión de México ante la Unión Europea.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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