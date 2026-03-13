Claudia Sheinbaum propuso a Víctor Aguilar Pérez como embajador de México en la OMC

El 13 de marzo se reportó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, nombró a Víctor Aguilar Pérez como nuevo embajador plenipotenciario de México ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La OMC es descrita como el único organismo de comercio internacional, cuya función es regular las normas que rigen el comercio entre los países. Estiman que su principal prioridad es asegurar que las corrientes comerciales fluyan con ‘la mayor libertad, previsibilidad y fluidez posible, basándose en acuerdos negociados y firmados por sus miembros’, según explica el Servicio Nacional de Aduanas.

Para la postulación que hizo Sheinbaum, para Víctor Aguilar Pérez, es necesario que el Senado haga su ratificación.

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Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado de Morena, afirmó que recibió el oficio con la correspondiente designación, por parte de la autoridad federal, y se dará a la Comisión de Relaciones Exteriores para su dictamen.