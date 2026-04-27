Renuncia Fiscal de Chihuahua tras muerte de agentes de EU

CIUDAD DE MÉXICO.-El Fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, renunció este lunes a su cargo en medio de la polémica por la incursión de agentes de Estados Unidos en territorio mexicano y su posterior muerte tras un operativo. “En ejercicio del deber de responsabilidad y con pleno respeto a la transparencia, presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal del Estado”, informó en conferencia de prensa.

RECONOCEN POSIBLE COLABORACIÓN EXTRAOFICIAL DE AGENTES DE EU La Fiscalía General de Chihuahua, a través de su nueva unidad creada para indagar el operativo en la Sierra Tarahumara cuestionado por posible participación de agentes extranjeros, reconoció este lunes que existen elementos que sugieren que elementos de Estados Unidos pudieron colaborar extraoficialmente en la zona.

Wendy Chávez Villanueva, titular de esa unidad creada el pasado 24 de abril , relató que según testimonios Pedro Román Oseguera, director de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), viajó con los agentes extranjeros sin avisar a sus superiores.

Asimismo, que estos agentes no portaban armas, tenían la mayoría del tiempo el rostro cubierto y no fueron vistos en reuniones con mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizadas previo al aseguramiento de narcolaboratorios en el Municipio de Morelos. “Existen elementos que sugieren una posible colaboración de carácter extraoficial, cuya naturaleza deberá determinarse con mayor precisión en las siguientes etapas de la investigación”, concluyó Chávez Villanueva en un mensaje oficial.

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