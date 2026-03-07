Fosas en El Verde siguen arrojando víctimas: activistas hallan otro cuerpo e identifican a desaparecido

/ 7 marzo 2026
    Fosas en El Verde siguen arrojando víctimas: activistas hallan otro cuerpo e identifican a desaparecido
    Los colectivos “Hasta Traerlos a Casa” y “Buscándote Luis Alán SM” dieron a conocer la localización del cuerpo. ESPECIAL

El caso se suma a la investigación por la desaparición de trabajadores vinculados a una mina, mientras familias exigen justicia

CULIACÁN, SIN.- En una nueva fosa clandestina ubicada en la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, un grupo de activistas rastreadoras rescató el cuerpo de una persona y, tras estudios genéticos, se informó su identificación como Isabel Hernández García, de 58 años.

Con este hallazgo, suman ocho las personas que han logrado ser identificadas por peritos forenses de la Fiscalía General del Estado. De ese total, siete corresponden —según lo difundido por los colectivos— a trabajadores de la mina Vizsla Silver Corp., cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

Los colectivos “Hasta Traerlos a Casa” y “Buscándote Luis Alán SM” dieron a conocer la localización del cuerpo y la posterior identificación. En su reporte, indicaron que la persona fue señalada por su familia como desaparecida desde el 14 de diciembre de 2025, en la cabecera municipal de Concordia.

Desde la fecha del reporte de desaparición familiares y amistades realizaron manifestaciones para exigir a la autoridad judicial la investigación del paradero, y tras la identificación pidieron justicia por los hechos asociados a los hallazgos en El Verde.

Los colectivos refirieron que dos días antes familiares de Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valle, identificados como elementos de seguridad de la empresa Vizsla Silver, comunicaron que ambos habían sido identificados mediante estudios forenses.

Con esas identificaciones, el número de trabajadores de la minera canadiense hallados sin vida e identificados por genética forense llegó a siete, de acuerdo con lo difundido por familias en redes sociales y con esquelas publicadas por el Ayuntamiento de Concordia.

Los hechos se enmarcan en el caso ocurrido la noche del 23 de enero, cuando un grupo armado privó de la libertad en la cabecera municipal de Concordia a 10 trabajadores de la mina. En febrero fueron localizados los cuerpos de cinco de ellos en fosas clandestinas de la comunidad de El Verde.

