$!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

México enfrenta una paradoja estructural en materia de desarrollo laboral femenino. Mientras las mujeres alcanzan niveles históricos de escolaridad y consolidan su presencia en la fuerza laboral, muchas enfrentan nuevas barreras al llegar a etapas avanzadas de su vida profesional. Entre ellas se encuentra la transición menopáusica, un proceso biológico que, según un estudio reciente, tiene implicaciones económicas, laborales y sociales. Un análisis elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en colaboración con la organización Sin Reglas señala que la menopausia ha sido tradicionalmente tratada como un tema privado. Sin embargo, el estudio plantea que su invisibilización tiene efectos medibles en los ingresos de las mujeres, la productividad laboral y el desarrollo económico. La investigación utiliza información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 y análisis cuantitativos para examinar el impacto económico de esta etapa de la vida en mujeres mexicanas de entre 40 y 60 años. TE PUEDE INTERESAR: En 100 años, mujeres avanzan en educación en México, pero no se refleja en la participación económica: IMCO

BRECHA SALARIAL SE AMPLÍA AÚN MÁS EN MUJERES EN EDAD DE MENOPAUSIA Uno de los hallazgos del estudio se relaciona con diferencias en ingresos dentro del grupo de mujeres de 40 a 60 años. Al aplicar el método estadístico Oaxaca-Blinder a los datos de la ENOE 2025, los investigadores identificaron un diferencial salarial que no puede explicarse completamente por factores como nivel educativo o experiencia laboral. De acuerdo con los resultados, hasta el 30% de la brecha salarial registrada en ese grupo corresponde a factores no explicados por las variables tradicionales utilizadas en los análisis económicos. El estudio sugiere que variables no observables, como estigmas asociados a la edad, percepciones laborales y falta de atención a la salud hormonal, podrían influir en esta diferencia de ingresos.





SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL El estudio también analiza el impacto de la transición menopáusica en el desempeño dentro del entorno laboral. Entre los síntomas reportados por las participantes se encuentran la pérdida de concentración, el cansancio extremo y el insomnio. De acuerdo con la investigación, el 67% de las mujeres consultadas señaló que estos síntomas afectan su desempeño laboral y sus actividades cotidianas. Uno de los testimonios incluidos en el estudio describe la experiencia de trabajar bajo estas condiciones: “Este cansancio extremo... que sin duda tiene efectos en nuestra vida laboral, la vida laboral corre y sigue, no se para y por más que nosotras queremos pedir un tiempo fuera es complicado”. El análisis señala que la falta de medidas de flexibilidad laboral o de protocolos específicos en los espacios de trabajo puede influir en el desempeño y bienestar de las trabajadoras durante esta etapa. CATEGORÍA DE SÍNTOMAS COMUNES REPORTADOS - Vasomotores: sofocos, sudoraciones nocturnas, palpitaciones - Psicológicos/emocionales: ansiedad, irritabilidad, depresión, cambios de humor, fatiga, pérdida de concentración y memoria - Físicos/somáticos: Dolores musculares o articulares, cefaleas, insomnio, cansancio generalizado - Urogenitales: sequedad vaginal, dispareunia, urgencia urinaria, incontinencia - Sexuales: Disminución del deseo sexual, molestias durante el coito - Sueño: Dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes, somnolencia diurna - Cognitivos: Falta de concentración, problemas de memoria (‘brain fog’)

MUJERES ASUMEN GASTOS DE SALUD Existe una paradoja crítica: a medida que las mujeres envejecen y requieren mayor atención por cambios fisiológicos, su acceso a servicios de salud disminuye. Según datos de la ENOE 2025 analizados en la investigación, la proporción de mujeres con acceso a instituciones públicas de salud como el IMSS o el ISSSTE disminuye conforme aumenta la edad. Menos del 30% de las mujeres de 40 a 44 años cuentan con servicios de salud; esta cifra se desploma a menos del 10% en el grupo de 56 a 60 años. Solo el 42.6% de las mujeres que buscaron atención recibió un tratamiento efectivo. El 46.1% percibió que la atención no fue eficaz. El 57.4% de las mujeres paga de su bolsillo medicamentos y consultas. Esto ocurre en un contexto donde el gasto de bolsillo en salud en México aumentó un 7.9% entre 2022 y 2024.

TRISTEZA Y DECEPCIÓN SE COLOCAN CON LAS EMOCIONES PREDOMINANTES DURANTE LA MENOPAUSIA Además de los aspectos económicos y laborales, el estudio analiza la dimensión emocional de la menopausia en el contexto social y laboral. Entre las emociones identificadas en entornos percibidos como hostiles predominan la tristeza, reportada por el 36.1% de las participantes, y la decepción, mencionada por el 23.8%. Estas percepciones se relacionan con el temor a enfrentar estigmas asociados con la edad o la productividad laboral. Sin embargo, el estudio también identifica que cuando existen redes de apoyo y entornos laborales comprensivos, las emociones reportadas cambian hacia estados como conciencia (29.6%) y cuidado (17.3%).

EN 2070 EL 32.2% DE LA POBLACIÓN TENDRÁ MÁS DE 60 AÑOS El análisis también contextualiza estos hallazgos dentro de las tendencias demográficas del país. De acuerdo con las proyecciones citadas en el estudio, para el año 2070 el 32.2% de la población mexicana tendrá más de 60 años. Ante este escenario, la investigación plantea que la atención a la salud y bienestar de las mujeres en etapas avanzadas de su vida laboral puede tener implicaciones para la productividad económica y la sostenibilidad del mercado laboral. Entre las propuestas mencionadas se encuentra la creación de una certificación denominada “Lugar de Trabajo Amigable con la Menopausia”, que incluiría medidas como protocolos de confidencialidad, esquemas de flexibilidad laboral y cobertura médica especializada.

TE PUEDE INTERESAR: Simulador del INEGI revela el verdadero valor económico de labores domésticas y de cuidado UN DEBATE EMERGENTE EN LA AGENDA PÚBLICA El estudio concluye que la menopausia comienza a ser analizada no solo como un proceso biológico, sino también como un fenómeno con implicaciones económicas y sociales. En ese contexto, la fundadora de la organización Sin Reglas, Gabriela Rojas, señaló en el documento: “Cuando las mujeres viven con salud, dignidad y derechos a lo largo de toda su vida, no sólo cambian sus historias personales: cambia el rumbo de la sociedad entera”.

