Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 7 marzo 2026
#8M
    Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio
    Investigación del Fondo de Población de las Naciones Unidas y Sin Reglas analiza cómo la menopausia impacta ingresos, salud y condiciones laborales de mujeres mexicanas. Archivo

El Fondo de Población de las Naciones Unidas advierte que la menopausia influye en la brecha salarial, la salud y el desempeño laboral de mujeres en México

México enfrenta una paradoja estructural en materia de desarrollo laboral femenino. Mientras las mujeres alcanzan niveles históricos de escolaridad y consolidan su presencia en la fuerza laboral, muchas enfrentan nuevas barreras al llegar a etapas avanzadas de su vida profesional. Entre ellas se encuentra la transición menopáusica, un proceso biológico que, según un estudio reciente, tiene implicaciones económicas, laborales y sociales.

Un análisis elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en colaboración con la organización Sin Reglas señala que la menopausia ha sido tradicionalmente tratada como un tema privado. Sin embargo, el estudio plantea que su invisibilización tiene efectos medibles en los ingresos de las mujeres, la productividad laboral y el desarrollo económico.

La investigación utiliza información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2025 y análisis cuantitativos para examinar el impacto económico de esta etapa de la vida en mujeres mexicanas de entre 40 y 60 años.

TE PUEDE INTERESAR: En 100 años, mujeres avanzan en educación en México, pero no se refleja en la participación económica: IMCO

$!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

BRECHA SALARIAL SE AMPLÍA AÚN MÁS EN MUJERES EN EDAD DE MENOPAUSIA

Uno de los hallazgos del estudio se relaciona con diferencias en ingresos dentro del grupo de mujeres de 40 a 60 años. Al aplicar el método estadístico Oaxaca-Blinder a los datos de la ENOE 2025, los investigadores identificaron un diferencial salarial que no puede explicarse completamente por factores como nivel educativo o experiencia laboral.

De acuerdo con los resultados, hasta el 30% de la brecha salarial registrada en ese grupo corresponde a factores no explicados por las variables tradicionales utilizadas en los análisis económicos. El estudio sugiere que variables no observables, como estigmas asociados a la edad, percepciones laborales y falta de atención a la salud hormonal, podrían influir en esta diferencia de ingresos.

  • $!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio
  • $!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

SÍNTOMAS DE LA MENOPAUSIA INFLUYEN EN EL DESEMPEÑO LABORAL

El estudio también analiza el impacto de la transición menopáusica en el desempeño dentro del entorno laboral. Entre los síntomas reportados por las participantes se encuentran la pérdida de concentración, el cansancio extremo y el insomnio.

De acuerdo con la investigación, el 67% de las mujeres consultadas señaló que estos síntomas afectan su desempeño laboral y sus actividades cotidianas.

Uno de los testimonios incluidos en el estudio describe la experiencia de trabajar bajo estas condiciones:

“Este cansancio extremo... que sin duda tiene efectos en nuestra vida laboral, la vida laboral corre y sigue, no se para y por más que nosotras queremos pedir un tiempo fuera es complicado”.

El análisis señala que la falta de medidas de flexibilidad laboral o de protocolos específicos en los espacios de trabajo puede influir en el desempeño y bienestar de las trabajadoras durante esta etapa.

CATEGORÍA DE SÍNTOMAS COMUNES REPORTADOS

- Vasomotores: sofocos, sudoraciones nocturnas, palpitaciones

- Psicológicos/emocionales: ansiedad, irritabilidad, depresión, cambios de humor, fatiga, pérdida de concentración y memoria

- Físicos/somáticos: Dolores musculares o articulares, cefaleas, insomnio, cansancio generalizado

- Urogenitales: sequedad vaginal, dispareunia, urgencia urinaria, incontinencia

- Sexuales: Disminución del deseo sexual, molestias durante el coito

- Sueño: Dificultad para conciliar el sueño, despertares frecuentes, somnolencia diurna

- Cognitivos: Falta de concentración, problemas de memoria (‘brain fog’)

$!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

MUJERES ASUMEN GASTOS DE SALUD

Existe una paradoja crítica: a medida que las mujeres envejecen y requieren mayor atención por cambios fisiológicos, su acceso a servicios de salud disminuye.

Según datos de la ENOE 2025 analizados en la investigación, la proporción de mujeres con acceso a instituciones públicas de salud como el IMSS o el ISSSTE disminuye conforme aumenta la edad.

Menos del 30% de las mujeres de 40 a 44 años cuentan con servicios de salud; esta cifra se desploma a menos del 10% en el grupo de 56 a 60 años.

Solo el 42.6% de las mujeres que buscaron atención recibió un tratamiento efectivo. El 46.1% percibió que la atención no fue eficaz.

El 57.4% de las mujeres paga de su bolsillo medicamentos y consultas. Esto ocurre en un contexto donde el gasto de bolsillo en salud en México aumentó un 7.9% entre 2022 y 2024.

$!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

TRISTEZA Y DECEPCIÓN SE COLOCAN CON LAS EMOCIONES PREDOMINANTES DURANTE LA MENOPAUSIA

Además de los aspectos económicos y laborales, el estudio analiza la dimensión emocional de la menopausia en el contexto social y laboral.

Entre las emociones identificadas en entornos percibidos como hostiles predominan la tristeza, reportada por el 36.1% de las participantes, y la decepción, mencionada por el 23.8%. Estas percepciones se relacionan con el temor a enfrentar estigmas asociados con la edad o la productividad laboral.

Sin embargo, el estudio también identifica que cuando existen redes de apoyo y entornos laborales comprensivos, las emociones reportadas cambian hacia estados como conciencia (29.6%) y cuidado (17.3%).

$!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

EN 2070 EL 32.2% DE LA POBLACIÓN TENDRÁ MÁS DE 60 AÑOS

El análisis también contextualiza estos hallazgos dentro de las tendencias demográficas del país. De acuerdo con las proyecciones citadas en el estudio, para el año 2070 el 32.2% de la población mexicana tendrá más de 60 años.

Ante este escenario, la investigación plantea que la atención a la salud y bienestar de las mujeres en etapas avanzadas de su vida laboral puede tener implicaciones para la productividad económica y la sostenibilidad del mercado laboral.

Entre las propuestas mencionadas se encuentra la creación de una certificación denominada “Lugar de Trabajo Amigable con la Menopausia”, que incluiría medidas como protocolos de confidencialidad, esquemas de flexibilidad laboral y cobertura médica especializada.

$!Menopausia amplía brecha salarial y afecta desempeño laboral de mujeres en México, revela estudio

TE PUEDE INTERESAR: Simulador del INEGI revela el verdadero valor económico de labores domésticas y de cuidado

UN DEBATE EMERGENTE EN LA AGENDA PÚBLICA

El estudio concluye que la menopausia comienza a ser analizada no solo como un proceso biológico, sino también como un fenómeno con implicaciones económicas y sociales.

En ese contexto, la fundadora de la organización Sin Reglas, Gabriela Rojas, señaló en el documento: “Cuando las mujeres viven con salud, dignidad y derechos a lo largo de toda su vida, no sólo cambian sus historias personales: cambia el rumbo de la sociedad entera”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


8M
Día Internacional De La Mujer
Mujeres

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Pecados de guerra

Pecados de guerra
true

No hay pendejo que no sea terco
U.S. Immigration and Customs Enforcement informó la detención en Guanajuato de Roberto “Beto” Bazán-Salinas, señalado por tráfico de drogas para el Cártel del Golfo.

Detienen en Guanajuato a Roberto ‘Beto’ Bazán-Salinas, presunto operador del Cártel del Golfo buscado por ICE
La Presidenta pidió a los estudiantes ayudar a ubicar a quienes hayan dejado de asistir a clases.

‘Vamos por ti hasta tu casa’: Sheinbaum estrena plan anti-deserción y pide ‘cazar’ a los que faltan
Posicionamiento. El cantante monclovense respondió en redes sociales a las denuncias difundidas por su esposa, Fernanda Redondo.

‘Soy incapaz de hacer daño a una mujer’: Rechaza Rafa González, de Los Recoditos, acusaciones
Proceso. La artista argentina afirmó que vive una etapa de tranquilidad mientras su público continúa creciendo.

No termina el drama: Cazzu no se arrepiente de lo que ha dicho sobre Christian Nodal
El segunda base de la Selección Mexicana sufrió una lesión que lo margina del evento mundial.

Baja en la Selección Mexicana de Beisbol; Luis Urías tiene qué abandonar el Clásico Mundial
Carlos Vela volvió a la órbita del equipo angelino junto a un grupo de inversionistas que adquirió una participación en el club de la MLS

Carlos Vela: vuelve el goleador a Los Angeles FC, pero ahora como dueño