Gabinete de seguridad reporta casi 11 mil detenidos y 118 toneladas de droga decomisadas

/ 12 enero 2026
    Gabinete de seguridad reporta casi 11 mil detenidos y 118 toneladas de droga decomisadas
    La Operación Frontera Norte es coordinada por el Gabinete de Seguridad con la participación de fuerzas federales y apoyos de inteligencia. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
Carlos M.M.

Desde el 5 de febrero de 2025 al 11 de enero de 2026, la Operación Frontera Norte ha asegurado además de miles de armas y vehículos

CDMX.- El gabinete de seguridad del gobierno federal informó que, al cierre de operaciones del 11 de enero, la Operación Frontera Norte ha permitido la detención de 10 mil 706 personas como presuntas responsables de diversos delitos desde su implementación el 5 de febrero de 2025.

Las fuerzas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han asegurado 118 toneladas 893.6 kilos de diferentes tipos de droga, de los cuales 601.8 kilos corresponden a fentanilo, durante las acciones desplegadas en distintas entidades del país.

En el mismo periodo, las corporaciones federales han decomisado 7 mil 855 armas de fuego, un millón 323 mil 612 cartuchos de diversos calibres y 34 mil 995 cargadores, además de 6 mil 225 vehículos y mil 257 inmuebles vinculados a actividades ilícitas.

En el marco de esta estrategia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional localizaron e inhabilitaron ocho áreas de concentración de material diverso para la fabricación de drogas sintéticas en Sinaloa, donde aseguraron 4 mil 510 litros y 840 kilos de precursores químicos valorados en más de 106 millones de pesos.

El reporte diario destacó también la detención de seis personas en posesión de nueve armas largas, más de 4 mil 600 cartuchos, 40 cargadores, cuatro vehículos y equipo táctico en la capital sinaloense, como parte de los operativos continuos sobre la frontera norte.

Durante el pasado fin de semana, entre el 9 y el 11 de enero, se realizaron diversas acciones destacadas: en Tijuana, Baja California, se aseguraron 34 armas de fuego, 10 mil cartuchos, siete chalecos tácticos y un inmueble; en Chihuahua, se detuvo a tres personas con varias armas largas y equipos tácticos; y en Coahuila se arrestó a un individuo con 33 kilos de metanfetamina.

Otras detenciones ocurrieron en Sonora, con personas en posesión de metanfetamina y mariguana, así como en Tamaulipas, donde se aseguraron ponchallantas y un vehículo con blindaje de agencia.

La Operación Frontera Norte, coordinada por el Gabinete de Seguridad con la participación de fuerzas federales y apoyos de inteligencia, continúa como una estrategia de combate al crimen organizado en los estados del norte del país. Con información de Excélsior

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

