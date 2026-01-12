Sheinbaum respalda a cónsules por protección a mexicanos frente a política migratoria de Trump

/ 12 enero 2026
    Sheinbaum respalda a cónsules por protección a mexicanos frente a política migratoria de Trump
    Reiteró que su administración acompaña a los connacionales y que se desplegarán todas las acciones necesarias para respaldarlos. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se reforzará la protección consular para garantizar la defensa de los connacionales

CDMX.- Frente a las medidas antiinmigrantes impulsadas por el gobierno de Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el trabajo de las y los cónsules de México en Estados Unidos por la defensa de las personas mexicanas que radican en ese país.

Durante su conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, la mandataria destacó que se avanza para que los connacionales se sientan respaldados por la red consular mexicana, luego de la realización de la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, celebrada la semana pasada.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende ayuda a Cuba y acusa interés político de la oposición

“Me dio gusto, porque muchos de los nuevos cónsules que están allá están muy activos en la defensa de las mexicanas y los mexicanos. Yo creo que vamos avanzando en que todos se sientan protegidos por nuestros consulados”, expresó.

Desde el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal subrayó que el gobierno de México mantiene un compromiso permanente con sus ciudadanos en el exterior, particularmente ante escenarios de mayor presión migratoria y legal en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Caída drástica en vacunación 2024: provoca aumento de enfermedades en México

Sheinbaum Pardo reiteró que su administración acompaña a los connacionales y que se desplegarán todas las acciones necesarias para respaldarlos frente a posibles abusos o vulneraciones de derechos.

“Estamos con ellos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para protegerlos”, sostuvo la presidenta, al referirse a las personas mexicanas que viven o trabajan en territorio estadounidense.

La jefa del Ejecutivo federal ha insistido en que la política exterior mexicana prioriza la protección consular, el respeto a los derechos humanos y la atención cercana a la comunidad migrante, en coordinación con embajadas y consulados. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

