Luego de comprar 40 billetes de lotería por 80 yuanes cada uno, es decir, 11 dólares, un hombre identificado como Li ganó la lotería de Guangxi Welfare, cobrando alrededor de 220 millones yuanes, o sea, 30 millones de dólares.

Todos los boletos de Li tenían el mismo número ganador, por lo que se llevó un pago de 5.48 millones de yuanes por boleto.

Con esta suerte, temía que sus familiares “se volvieran perezosos” y dejara de lado sus responsabilidades, por ello, asisitó al Centro de Distribución de la Lotería de Bienestar de Gaungxi, en Nanning, vistiendo una botarga que protegería su identidad, apenas el pasado 24 de octubre.

“No se lo he dicho a mi esposa ni a mi hijo. Me preocupa que se sientan superiores a otras personas y no trabajen ni estudien mucho en el futuro”, confesó al South China Morning Post.

Siendo ya una costumbre tradicional en China, con la ostentosa botarga que usó Li, logró recoger su cheque en la ceremonia de entrega. Así, consiguió llevarse casi 171 millones de yuanes, luego de donar cinco millones a organizaciones benéficas y pagar 43 millones de impuestos.

Desde hace diez años, Li es un organizado comprador de boletos de lotería, siempre adquiriendo los mismos siete números desde hace tiempo, porque le “parecían agradables”.

Según su experiencia, tan sólo ha ganado unas pocas docenas de yuanes en años pasados.

“Considero que comprar la lotería es un pasatiempo y a mi familia no le importa. Además, no gasto mucho dinero en ello y la lotería me da un rayo de esperanza”, concluyó Li.

