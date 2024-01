Geraldine Fernández: La ilustradora colombiana que mintió sobre su participación en la última película de Hayao Miyazaki

MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMIENZAN A DESMENTIR LA HISTORIA DE GERALDINE

La trama dio un giro inesperado cuando EL TIEMPO, tras realizar una investigación más profunda, reveló que la historia de Geraldine Fernández era falsa. La joven supuestamente no había participado en la película y los documentos que presentó como respaldo eran fabricados. Fernández habría mostrado una serie de documentos en japonés que resultaron ser reconocimientos por haber participado en un evento de cerámica.

GERALDINE ACEPTA HABER EXAGERADO ‘UN POCO’ SU PARTICIPACIÓN EN LA PELÍCULA

Geraldine ha brindado varias entrevistas a diferentes medios de comunicación donde asegura que sí trabajó en dicha película y que su nombre no se encontraba en los créditos, ya que se encontraba trabajando como freelancer, por lo que aparece bajo el nombre de una casa de animación.

“Pido al estudio de manera desesperada que me ayuden, me mandaron un pantallazo y me dijeron que por ser extranjera hago parte de las casas de soporte de animación que aparecen en la parte de animación, por eso no aparece mi nombre, mi contrato con el estudio era freelance”, comentó durante una entrevista de radio.

Declaró que trabajó en diferentes frames “junto con un grupo de equipo, sí, porque 25.000 fotogramas son casi que 30, 40 minutos de video. Con ese grupo hice parte de un par de escenas, en las cuales eran la composición de los 25.000 fotogramas. Quiero aclarar que en algunas cosas sí se exageró”, indicó en el mismo programa.

La revelación del engaño ha generado una ola de críticas hacia Fernández y cuestionamientos sobre la verificación de información por parte de los medios. Los internautas continúan a la espera de que Geraldine pueda comprobar con documentos oficiales que su participación en la obra galardonada es real, reconociendo que la información emitida originalmente puede que haya sido exagerada por la misma.