Gobernador de San Luis Potosí estalla contra los medios: ‘Me gusta la sangre’, revela en polémico discurso (video)

“A quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que, como no se les paga y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue, ¿apoco no?”, dijo entre risas.

“Pero no le vamos a quitar una beca a una familia, un apoyo en efectivo a un adulto mayor, madre soltera, por pagarle a esos cabrones, mejor que sigan chingando, si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión. Lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida”.