Gobierno de AMLO acudirá a instancias legales por freno al nuevo plan de estudios de SEP (video)

“Han llovido los amparos del bloque conservador y todos se han venido desechando porque no hay razón, entonces va a suceder lo mismo. Pero que la gente entienda que es ese el fondo, a nosotros nos importa mucho la revolución de las conciencias, el informar, el orientar, es una necesidad la pedagogía” , dijo en su conferencia matutina.

El Mandatario confió que al igual que los amparos promovidos contra el Tren Maya o el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, se caigan porque no tienen fundamento.

“Esta práctica la impugnaron, pero vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso y ya ven que somos bien perseverantes”.

“Si no fuese así no hubiésemos podido terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles, ni se pudiera construir el Tren Maya que le han llovido los amparos del bloque conservador, que se han caído porque no tienen fundamento, va a suceder lo mismo”.

Aludiendo sin nombrar al Partido Acción Nacional (PAN), acusó que “son muy retrógradas los conservadores, ellos están con la idea del porfiriato de que estudie el que tenga para pagar colegiatura y que cómo vas a estar entregando gratuitamente los libros”. Esto pues recordó que eliminaron materias como la cívica, la ética y la historia de los últimos planes de estudio.

El primer mandatario defendió el nuevo plan de estudios diciendo que “el propósito es que se tenga una educación científica, pero humanística”. Así como argumentó que se hizo una amplia convocatoria con maestros para elaborar los contenidos del programa piloto que se evaluará en un grupo determinado de escuelas antes de implementarse de forma general a nivel nacional.

“El ensayo o esta práctica, la impugnaron, pero desde luego nosotros vamos a recurrir a las instancias legales para que se continúe con el proceso. Ya ven que somos bien, bueno, somos perseverantes. No es que ya hubo un amparo y ya”, agregó López Obrador. Siendo que la SEP también adelantó que tomaría las medidas correspondientes para continuar con el proyecto.

