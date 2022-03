Gokú, Naruto y Shinji ‘promocionan’ la Revocación de Mandato

Dichos TikToks han causado sensación entre muchos millennials y generación Z, quienes a través de sus redes sociales celebraron el uso de sus personajes favoritos del anime. Sin embargo, hay otros de la #RedAMLO que lo consideraron una falta de respeto y una mala estrategia.

“La cuenta del INE hace valer mis impuestos”, “No sé cuánto le pagan al de redes pero sé que no es lo suficiente”, “Y todavía se atreven a decir que el INE no hace publicidad, esto es oro molido”, “El INE solo le habla a un sector, muestra este anime hablando de ir a votar, esa institución no está echa para todo el pueblo”, “Qué bajo han caído los del INE. Mira que promover la Revocación de Mandato en TikTok con un anime de Attack on Titan es una burla hacia este ejercicio democrático”, se lee en Twitter.

Para realizar este ejercicio impulsado por AMLO, el INE instalará 57 mil 677 casillas a lo largo y ancho del país, en la cual podrán votar los 92 millones 805 mil 424 mexicanos que están en el padrón electoral.

La papeleta incluirá en el anverso la siguiente pregunta: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Será la primera vez que se lleve a cabo una votación de este tipo. Con la premisa “el pueblo pone y el pueblo quita”, ha sido una de las principales promesas de López Obrador, quien al asumir la Presidencia de la República anunció que a mitad de su sexenio, que termina en 2024, se sometería a esta consulta pública para que los ciudadanos evalúen a su administración.

