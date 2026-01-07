González-Blanco despide embajada y felicita a Gertz Manero por su nuevo encargo

    González-Blanco despide embajada y felicita a Gertz Manero por su nuevo encargo
    El relevo en la embajada marca una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Reino Unido, ahora bajo la conducción de Gertz Manero. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

El relevo en la representación diplomática de México en Reino Unido fue acompañado por un mensaje público de reconocimiento y continuidad institucional

CDMX.- Josefa González-Blanco Ortiz-Mena deseó éxito a Alejandro Gertz Manero, quien fue designado como nuevo embajador de México en el Reino Unido, en sustitución de la propia González-Blanco.

A través de sus redes sociales, la exembajadora felicitó al extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara oficialmente su nombramiento como representante diplomático en Londres.

En su mensaje, González-Blanco expresó confianza en que la gestión de Gertz Manero contribuirá a fortalecer la relación bilateral entre ambos países, un vínculo que —dijo— fue un eje central durante su encargo como embajadora.

“Confío en que su labor contribuirá a seguir fortaleciendo la relación bilateral entre nuestras naciones, que ha sido el mayor honor para mí impulsar durante mi encargo como Embajadora”, señaló en la publicación.

Asimismo, agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la actual mandataria federal por la oportunidad de representar a México en el exterior, destacando el respaldo institucional recibido durante su gestión.

“Agradezco infinitamente al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum la oportunidad y la confianza para haber servido y representado a mi país con el más grande amor y compromiso”, escribió.

González-Blanco Ortiz-Mena también fue titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales durante un breve periodo en el sexenio anterior, antes de asumir la representación diplomática en el Reino Unido.

El relevo en la embajada marca una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Reino Unido, ahora bajo la conducción de Gertz Manero, cuya designación deberá seguir el proceso correspondiente ante el Senado de la República. Con información de El Universal

