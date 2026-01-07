No hay consenso sobre ‘pluris’ en reforma electoral: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aceptó que no hay consenso para definir el futuro de los legisladores plurinominales, en el marco de la construcción del proyecto de reforma electoral que impulsa el gobierno federal.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum confirmó que ya recibió el informe de la Comisión para la Reforma Electoral, sin embargo dijo que, tras los foros y sondeos de los últimos meses, persisten las diferencias sobre la integración del Congreso y el número de legisladores federales.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

“No está claro la conformación, hasta qué número y cómo resolver el problema de los plurinominales, que la gente no está de acuerdo”, dijo.

La Presidenta dijo que en los foros se emitieron posturas que van desde la eliminación de las curules de representación proporcional y dejar solo las de mayoría y, por otro lado, mantener mecanismos que alienten la representación de minorías.

“Hubo muchas opiniones, desde quien dice que debe haber 300 diputados y diputadas nada más, de acuerdo con su representación de mayoría, hasta la representación de las minorías, que yo estoy de acuerdo que debe tener”, dijo.

Sheinbaum aseguró que continúa el diálogo para definir el futuro de los plurinominales, centrando el análisis en garantizar la representación y en qué proporción.

“El asunto es cómo se da y hasta cuánto el número de diputados”, sostuvo.

Sin embargo, dijo que los sondeos en el País también arrojaron coincidencias en planteamientos iniciales de la propuesta de reforma, como la reducción de financiamiento a los partidos políticos.

“En general, el tema de los recursos, la gente quiere que se reduzcan, y en los foros se planteó así”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum dijo que la propuesta de reforma electoral todavía no está concluida y que no hay una fecha para la presentación de la misma, por lo que la próxima semana se reunirá con la comisión y con coordinadores parlamentarios para seguir el análisis de los temas que todavía no se definen.

“Apenas nos vamos a reunir el próximo lunes, todavía no está terminada la propuesta”, expresó.