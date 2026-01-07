Millonario aseguramiento de químicos para droga en Operación Frontera Norte

CULIACÁN, SIN.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en el marco de la Operación Frontera Norte, aseguraron 2 mil 710 litros y 50 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, con un valor estimado de 54 millones de pesos, durante un operativo realizado en Culiacán, informó el Gabinete de Seguridad.

El aseguramiento forma parte de las acciones continuas de este dispositivo de seguridad, que ha concentrado esfuerzos en la región norte del país para combatir el tráfico de drogas sintéticas, armas y otros insumos vinculados con grupos del crimen organizado.

En otra acción en el estado, pero en el municipio de El Fuerte, los mismos cuerpos de seguridad detuvieron a dos hombres en posesión de un fusil Barrett, 11 armas de fuego, 63 cargadores y 1 mil 658 cartuchos útiles, junto con dos radios de comunicación, equipo táctico y dos vehículos, detalló el informe oficial.

La Operación Frontera Norte, desplegada desde febrero de 2025 con apoyo de múltiples dependencias federales, ha registrado miles de detenciones y el aseguramiento de sustancias, armas y otros materiales relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas, mientras busca debilitar a las estructuras criminales que operan a lo largo de la frontera norte de México. Con información de Excélsior