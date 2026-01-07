Millonario aseguramiento de químicos para droga en Operación Frontera Norte

/ 7 enero 2026
    Millonario aseguramiento de químicos para droga en Operación Frontera Norte
    Ejército y Guardia Nacional aseguraron sustancias para metanfetamina valuadas en 54 millones en Culiacán. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Como parte de la estrategia contra las drogas, fuerzas federales decomisaron sustancias químicas para síntesis de metanfetamina y detuvieron a dos personas en Sinaloa

CULIACÁN, SIN.- Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en el marco de la Operación Frontera Norte, aseguraron 2 mil 710 litros y 50 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetamina, con un valor estimado de 54 millones de pesos, durante un operativo realizado en Culiacán, informó el Gabinete de Seguridad.

El aseguramiento forma parte de las acciones continuas de este dispositivo de seguridad, que ha concentrado esfuerzos en la región norte del país para combatir el tráfico de drogas sintéticas, armas y otros insumos vinculados con grupos del crimen organizado.

TE PUEDE INTERESAR: Claudia Sheinbaum califica de ‘antipatriota’ la postura de Gómez Leyva sobre intervención de EU en Venezuela

En otra acción en el estado, pero en el municipio de El Fuerte, los mismos cuerpos de seguridad detuvieron a dos hombres en posesión de un fusil Barrett, 11 armas de fuego, 63 cargadores y 1 mil 658 cartuchos útiles, junto con dos radios de comunicación, equipo táctico y dos vehículos, detalló el informe oficial.

La Operación Frontera Norte, desplegada desde febrero de 2025 con apoyo de múltiples dependencias federales, ha registrado miles de detenciones y el aseguramiento de sustancias, armas y otros materiales relacionados con la producción y distribución de drogas sintéticas, mientras busca debilitar a las estructuras criminales que operan a lo largo de la frontera norte de México. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

