Hallan cuerpo de menor en Mazatlán tras cinco días en el mar

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Noticias
/ 9 abril 2026
    Hallan cuerpo de menor en Mazatlán tras cinco días en el mar
    Personal de la Vicefiscalía General del Estado en la zona sur realizó las diligencias iniciales. Foto: Debate

Localizan a menor desaparecido en Mazatlán tras cinco días de intensa búsqueda en el mar; su cuerpo fue hallado a varias millas de la costa.

Elementos de rescate acuático en Mazatlán localizaron el cuerpo del adolescente Jesús “N”, de 15 años, a aproximadamente tres millas náuticas de la Isla de la Piedra, lugar donde fue visto por última vez hace cinco días, luego de ingresar al mar pese al fuerte oleaje registrado en la zona.

De acuerdo con el comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, Gustavo Espinoza, durante cinco días se mantuvo un operativo de búsqueda para dar con el paradero del menor, quien fue reportado como desaparecido tras meterse a nadar en esa área.

A pesar de los esfuerzos coordinados entre distintos cuerpos de auxilio, fue hasta este día cuando el cuerpo fue localizado flotando mar adentro. Posteriormente, se llevó a cabo su recuperación y traslado a tierra firme, donde se notificó a las autoridades correspondientes.

Personal de la Vicefiscalía General del Estado en la zona sur realizó las diligencias iniciales y ordenó el traslado del cuerpo a una funeraria, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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