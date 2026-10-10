Harfuch confirma nuevo penal en Sinaloa tras riñas que dejaron 12 muertos

El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, anunció este sábado Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El proyecto se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de dos riñas registradas en días consecutivos en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas sin vida y 17 internos lesionados.

A través de su cuenta de X, García Harfuch informó que la nueva instalación contará con infraestructura para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en la entidad. “Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”, publicó el funcionario. Mientras se concreta la obra, el secretario indicó que el Centro Penitenciario de Mazatlán cuenta con refuerzos de elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la SSPC. García Harfuch también agradeció a la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para la construcción del nuevo penal.

SINALOA APORTARÁ TERRENOS PARA EL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO Tras el anuncio federal, la gobernadora de Sinaloa respaldó el proyecto y señaló que representa un avance en la coordinación entre los gobiernos estatal y federal en materia de seguridad y justicia. “Esta decisión representa un avance, al tiempo que refrenda el compromiso de ambos gobiernos de seguir trabajando de manera coordinada en aras del bienestar, la justicia y la paz en Sinaloa”, expresó la mandataria. Agregó que las acciones anunciadas contribuirán al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia en la entidad. Aunque se confirmó la construcción del nuevo centro penitenciario y la participación del gobierno estatal mediante la aportación de terrenos, no se dieron a conocer fechas de inicio de obra, ubicación específica ni capacidad proyectada de las instalaciones.

DOS RIÑAS EN EL PENAL DE MAZATLÁN DEJARON 12 PERSONAS MUERTAS El anuncio se produjo después de dos episodios violentos ocurridos el jueves 8 y el viernes 9 de octubre en el Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán. La primera riña ocurrió el jueves y dejó nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años muertos, además de 17 internos lesionados. El menor se encontraba de visita en las instalaciones cuando se registró el enfrentamiento. La fiscal general del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, informó que en ese hecho se utilizaron armas cortas y que las autoridades localizaron indicios balísticos correspondientes también a armas largas. La funcionaria explicó que las investigaciones se desarrollan en coordinación con las autoridades penitenciarias y precisó que la agresión comenzó dentro del centro de reclusión. “Inició ahí, en el interior, estamos trabajando esa parte”, declaró.

SEGUNDA RIÑA DEJÓ DOS INTERNOS MUERTOS Un día después, el viernes 9 de octubre, se registró un segundo enfrentamiento en el mismo centro penitenciario, con un saldo de dos personas privadas de la libertad fallecidas. De acuerdo con la fiscal general, en este episodio se utilizó un arma punzocortante. La funcionaria señaló que, hasta el momento de su declaración, no había indicios de que este hecho estuviera relacionado con la riña del día anterior. Las causas que originaron ambos conflictos permanecen bajo investigación.