Aumenta a 10 la cifra de muertos y 16 heridos tras riña en el penal El Castillo de Mazatlán

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    Aumenta a 10 la cifra de muertos y 16 heridos tras riña en el penal El Castillo de Mazatlán
    Penal ‘El Castillo’ en Mazatlán, Sinaloa X

La Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que entre las víctimas mortales se encuentran 9 personas privadas de la libertad y un familiar de visita.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) actualizó el balance del enfrentamiento registrado este 8 de octubre en el Centro Penitenciario de El Castillo.

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección del penal, el saldo asciende a 10 personas fallecidas: nueve personas eran reos y la otra era un familiar que se encontraba de visita. Además, 16 internas e internos más resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria.

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Los balazos empezaron repentinamente dentro del presidio, por lo que las autoridades activaron las alarmas de emergencia. Fuerzas de seguridad enviaron patrullas al lugar de inmediato para tratar de controlar a los internos.

Soldados del Ejército, marinos y agentes de la Guardia Nacional rodearon las calles cercanas a la cárcel para cerrar los pasos y evitar fugas. Al mismo tiempo, helicópteros de las Fuerzas Armadas comenzaron a volar bajo sobre el penal.

Tras el despliegue de las autoridades, se informó que la situación dentro del penal ya se encuentra bajo control y que se mantiene la presencia de las fuerzas de seguridad para resguardar el orden.

FUERON LLEVADOS A URGENCIAS LOS REOS HERIDOS

Un grupo de al menos siete ambulancias entró al lugar con resguardo policial para atender a los heridos y llevarlos de urgencia a hospitales cercanos. A fuera del lugar, familiares de los presos se juntaron para exigir noticias de sus parientes.

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CANCELARON VISITAS HASTA NUEVO AVISO

Las autoridades cancelaron la entrada a visitantes y cerraron las puertas del penal hasta nuevo aviso. Agentes de la Fiscalía entraron a las instalaciones para revisar la escena, investigar qué inició el conflicto y averiguar cómo entraron las armas a la cárcel.

Este es el segundo ataque violento que ocurre en este mismo penal en pocas semanas. Los guardias continúan pasando lista para confirmar el estado de salud de todos los prisioneros.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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