Aumenta a 10 la cifra de muertos y 16 heridos tras riña en el penal El Castillo de Mazatlán

De acuerdo con el reporte oficial de la Dirección del penal, el saldo asciende a 10 personas fallecidas: nueve personas eran reos y la otra era un familiar que se encontraba de visita. Además, 16 internas e internos más resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPS) actualizó el balance del enfrentamiento registrado este 8 de octubre en el Centro Penitenciario de El Castillo.

Los balazos empezaron repentinamente dentro del presidio, por lo que las autoridades activaron las alarmas de emergencia. Fuerzas de seguridad enviaron patrullas al lugar de inmediato para tratar de controlar a los internos.

Soldados del Ejército, marinos y agentes de la Guardia Nacional rodearon las calles cercanas a la cárcel para cerrar los pasos y evitar fugas. Al mismo tiempo, helicópteros de las Fuerzas Armadas comenzaron a volar bajo sobre el penal.

Tras el despliegue de las autoridades, se informó que la situación dentro del penal ya se encuentra bajo control y que se mantiene la presencia de las fuerzas de seguridad para resguardar el orden.

FUERON LLEVADOS A URGENCIAS LOS REOS HERIDOS

Un grupo de al menos siete ambulancias entró al lugar con resguardo policial para atender a los heridos y llevarlos de urgencia a hospitales cercanos. A fuera del lugar, familiares de los presos se juntaron para exigir noticias de sus parientes.