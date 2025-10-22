Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol ante Senado

Ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó que en el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum se han decomisado 98 millones de litros de hidrocarburos en 26 estados.

García Harfuch compareció ante el Senado este miércoles 22 de octubre, donde además detalló los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: Defiende Harfuch que estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum está funcionando

El titular de la SSPC destacó que las entidades donde se han asegurado cerca de los 100 mil litros de ‘huachicol’ son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas

Afirmó que se “han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, debilitando una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”.

TE PUEDE INTERESAR: Con Manolo Jiménez tenemos muy buena coordinación: Harfuch