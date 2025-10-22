Omar García Harfuch reporta el decomiso de 98 millones de litros de huachicol ante Senado
Destacó que en un año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, se realizaron estas acciones
Ante el Senado de la República, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó que en el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum se han decomisado 98 millones de litros de hidrocarburos en 26 estados.
García Harfuch compareció ante el Senado este miércoles 22 de octubre, donde además detalló los avances en la Estrategia Nacional de Seguridad.
El titular de la SSPC destacó que las entidades donde se han asegurado cerca de los 100 mil litros de ‘huachicol’ son Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas
Afirmó que se “han asegurado más de 98 millones de litros de hidrocarburo en 26 entidades del país, Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Puebla, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, debilitando una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”.
DECOMISO HISTÓRICO
Por otro lado, también informó la detención de mil 938 tomas clandestinas, el aseguramiento de tres mil 80 contenedores, mil 656 tractocamiones, mil 433 bidones y 129 ferrotanques, así como materiales utilizados en la sustracción y transporte del combustible robado.
En su informe destacó el operativo realizado en Tampico, Tamaulipas, donde se decomisó 10 millones de litros de ‘huachicol fiscal’, en coordinación con la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y SSPC.
Derivada de las investigaciones realizadas en dicho estado, se ha llevado a la captura de 15 personas en Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre ellas empresarios y servidores públicos.
DEFIENDE ESTRATEGIA DE SEGURIDAD
Harfuch sostuvo que la estrategia de seguridad en México está funcionando y que los resultados “son medibles”. Afirmó que los indicadores son positivos en materia de seguridad, sin que eso signifique que ya no haya delitos.
“Pues cuando nosotros presentamos los avances de la Estrategia que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de seguridad, no estamos diciendo que ya no haya delitos o que ya no haya crímenes o que no sucedan hechos tan lamentables como suceden en varios estados de la República”, destacó.
