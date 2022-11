“No solo votes por el presidente o presidenta, si quieres que haya una transformación, apóyale también votando por los candidatos al Congreso porque lo van a ningunear. Hay que votar por la transformación, por el proyecto de nación”, expresó.

El mandatario dijo que el grupo Conservador busca que el Congreso no obtenga la mayoría necesaria para dar el ‘poder absoluto’ al presidente y su partido para bloquear así las iniciativas de reformas a la Ley, y advirtió, lo decía en este momento ‘antes de que ya no lo dejen’ por las campañas de 2024.

“Aprovecho para decirle a la gente, que a lo mejor ya después no voy a poder hablar de estas cosas cuando ya vengan las campañas, no solo votes por el presidente o por la presidenta si quieres que haya una transformación o se mantenga la transformación, apóyale también votando por los candidatos al congreso, por que si no lo van a ningunear, en el caso de nosotros ganamos la mayoría pero, para llevar a cabo las reformas constitucionales se necesitan las dos terceras partes, no mayoría simple, entonces hacia adelante tiene que ser una avalancha de votos, independientemente del partido, del candidato hay que votar por la transformación, por el proyectos de nación, eso es lo más importante”, expusó.

Expresó que va a insistir en la aprobación de la reforma electoral, pero con PRI y PAN no podría aprobarse en el Congreso.

Sobre la reforma y el INE, el mandatario advirtió que aunque se quedara el Instituto como está, la mayoría de la gente está a favor de la democracia, al asegurar que “va a ser muy difícil” que se vuelvan a imponer los de antes.

El mandatario volvió a arremeter contra quienes marcharon en contra de la reforma electoral, lanzándose contra Elba Esther Gordillo, Vicente Fox, Roberto Madrazo y Miguel Ángel Osorio Chong por haber marchado juntos para defender al INE y mencionó que le robaron la Presidencia en 2006.

Además de acusar que le hicieron fraude en 2006, López Obrador dijo otra vez que le hicieron fraude en 2012 y hasta lo señalaron a él de rebasar los topes de campaña.