Hay un grave subregistro de delitos en primer trimestre del 2022: Causa en Común

México.- El “subregistro” de delitos revela que la ciudadanía no denuncia estos sucesos y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía o probablemente manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva, aseguró Causa en Común.

Existe un subregistro grave en los delitos de feminicidio, secuestro, extorsión, robo a transeúnte con violencia, violencia familiar y narcomenudeo durante el primer trimestre del 2022, alertaron expertos y la organización.

Anuncio

Al presentar sus informes “Bajando el switch; un país sin denuncia y con probable manipulación de cifras sobre inseguridad” y “¿Están disminuyendo los homicidios y los secuestros?”, Causa en Común indicó que el “subregistro” revela que la ciudadanía no denuncia los delitos, y que los responsables de las instituciones no promueven la denuncia, no generan confianza entre la ciudadanía o probablemente manipulan y ocultan sus cifras de incidencia delictiva.

Te podría interesar: No se ha logrado detener males crónicos en México, IMSS reconoce fracaso

93% los delitos que no se denunciaron o no iniciaron una investigación en las Fiscalías durante 2020, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2021) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), señalaron .

Anuncio

El informe explicó los mecanismos que dan cuenta de supuestas disminuciones en algunos delitos en el primer semestre del año, sin descartar “ocultamientos” de datos que resultan en decrementos desproporcionados a la luz de otras mediciones, como las encuestas de victimización.