¿’Household voting’ llegó a México? Militante del PAN sugirió eliminar sufragio femenino con “voto por hogar”

Luego de siete décadas de la conquista democrática feminista en México, un joven político del Partido Acción Nacional (PAN) propuso la sustitución del voto individual por el “voto por casa” o por familia (‘Household voting’, en inglés), ante las crecientes tendencias conservadoras que respalda la eliminación del voto de las mujeres en Estados Unidos, bajo el liderato de Erika Kirk. “VOTO POR HOGAR” LLEGA A MÉXICO Javier Albarrán, militante del PAN en el municipio de Metepec, Estado de México, de manera no oficial sugirió en redes sociales que en México debería aplicarse el voto por casa o familia. La propuesta, con un enfoque conservador, busca que un integrante del núcleo familiar sea quien emita el voto en representación del resto, argumentando el fortalecimiento como la célula base de la sociedad.

De acuerdo con Albarrán, la iniciativa surgió a raíz de un episodio del pódcast ‘Leo y Nacho Podcast’, donde la abogada e influencer Natalia Torres señaló que “no todos deberían votar”, por lo que el acceso al voto debería condicionarse a aprobar un examen de conocimientos básicos sobre el funcionamiento del Estado. Por lo que el panista expresó una contrapropuesta en la que “yo lo pienso así: si votáramos por casa, por familia, y hubiera un responsable de emitir este voto —alguien que no piense en él, sino en todos— pensando en su esposa y en quien podría dar un mejor sistema de salud, pensando en sus hijos, en su educación y su futuro, y también pensando en sí mismo, buscando dónde hay más y mejores oportunidades de trabajo para llevar el pan a la casa... las cosas serían distintas”.

Aunque no mencionó específicamente eliminar el voto femenino, señaló exclusivamente a una figura masculina como el representante de la familia. Frases como “pensando en su esposa” o “que no piense solo en él”, hacen referencia a un hombre como la única persona con el derecho a emitir su voto. El ‘joven más votado de Estado de México’, como se autodefine, apuntó que “apuesto lo que sea: si la decisión recayera en la familia, y la familia eligiera a quien la represente, todo sería diferente. Porque buscaríamos gobernantes que se preocupen por todos, no solo por satisfacer algo temporal”. Puntualizó que actualmente “el voto es algo tan individual, que no piensa en lo más importante, el núcleo familiar, que pareciera que no le damos tanta importancia y lo cambiamos por una despensa o por 500 pesos; esa es la realidad de México”, de acuerdo con el texto. Hasta el momento, el PAN no se ha pronunciado sobre la propuesta y de cualquier pretensión de retirar el derecho al voto a las mujeres. CRITICAN PROPUESTA Ante la publicación del panista en redes sociales, usuarios comenzaron a emitir críticas en contra del joven, al señalarlo como “machista” y “misógino”. Aunque señaló que no sugiere quitar el voto a las mujeres, por lo que el representante del hogar podría ser “la madre, el padre o incluso algún hijo”; destacando que “hablo de recuperar la idea de que la familia puede y debe ser un espacio donde se piensen las decisiones importantes en conjunto, no en aislamiento. Y de paso, menos fragmentación también significa procesos electorales menos costosos para el INE y los institutos locales”.

No obstante, usuarios señalaron similitudes entre su idea y la propuesta de ‘household voting’, traducido “voto por hogar” que sugiere que las mujeres casadas dejarían de ejercer su derecho y lo cederían a su esposo, identificado como “el jefe” del núcleo familiar, término que tomó relevancia en sectores conservadores.

¿QUIÉN ES JAVIER ALBARRÁN? Es un emprendedor, activista y creador de contenido dirigido a generaciones más jóvenes. Fue candidato de Movimiento Ciudadano a Toluca, Estado de México, en 2024, quien terminó declinando a la alianza del Partido Revolucionario Institucional (PRI), PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD), a favor de la contendiente Melissa Vargas. Para en octubre de 2025 oficializar su afiliación a Acción Nacional. En su perfil de redes sociales, se describe como un militante del PAN y coordinador de Actívate, una plataforma digital pro-católica y pro-vida, en el Estado de México; aunque en 2024 declaró estar a favor del aborto, el feminismo y la comunidad LGBT+.

‘HOUSEHOLD VOTING’ EN EU Desde hace un par de semanas las declaraciones de mujeres que acudieron a la Cumbre de Liderazgo Femenino (Women’s Leadership Summit 2026), celebrada en San Antonio, Texas, ha puesto en el foco público una controversial propuesta para el ecosistema político estadounidense. Durante el encuentro organizado por Turning Point USA, fundación dirigida por Erika Kirk, quien asumió el liderazgo tras el asesinato de su esposo, Charlie Kirk, en septiembre de 2025, las ponentes y asistentes se posicionaron a favor de eliminar el voto individual de las mujeres para reemplazarlo por un modelo de sufragio representativo por cada grupo familiar, así como coincidir que el derecho fuera emitido por su pareja. La propuesta “voto por hogar” o “household voting”, como fue popularmente conocida, plantea que, a través del fortalecimiento de la unidad familiar, se emita un sufragio representativo por cada grupo y no por cada uno de los integrantes de la familia, donde el varón asumiría la jefatura política absoluta del hogar, votando en representación de su pareja e hijos al considerar que el matrimonio constituye una sola entidad. Mientras que para las mujeres solteras, las promotoras señalaron que podrían ser representadas en las urnas por su padre, un hermano u otro familiar masculino. Justificando que la renuncia a los derechos civiles individuales se justifica si permite avanzar hacia un sistema político marcadamente conservador y alcanzar objetivos como la prohibición total del aborto en territorio estadounidense. La propuesta está respaldada bajo el movimiento ‘Tradwife’ (esposa tradicional), junto a figuras relevantes de la tendencia entre mujeres conservadoras como Savanna Faith Stone. “Mi sistema del voto ideal sería un voto por familia, un hogar, un voto. El esposo sería quien decidiera en última instancia, pero creo que los dos deberían compartir las mismas opiniones políticas y religiosas. No creo que eso sea renunciar a tu poder”, dijo la influencer en The Pocketodcast en agosto de 2025.

¿QUÉ SON LAS TRADWIFE? EL MOVIMIENTO QUE PROMUEVE ROLES DE GÉNERO El término ‘Tradwife’ es una abreviación de “esposa tradicional”. El concepto comenzó a difundirse masivamente con un trend de TikTok en el que las usuarias compartían videos demostrando su desempeño en las labores domésticas para satisfacer las necesidades de su esposo. Acompañado de un estilo de vida inspirado en los años 50, donde las mujeres vestían de manera femenina con vestidos de amplia caída y se dedicaban principalmente a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos, mientras los hombres se encargaban de trabajar fuera de casa. Las ‘Tradwife’ son mujeres que eligen ser amas de casa y vivir con roles de género tradicionales, principales exponentes como la influencer @esteecwilliams enfatizó que su elección no contradice los logros del movimiento feminista, sino que es una decisión personal que muchas mujeres toman de forma voluntaria. Intenta vender el trabajo del hogar de una forma glamurosa y conveniente para las mujeres, dejando de lado las desigualdades que existen en este rubro de la población, las amas de casa. Consideran que llevar este estilo de vida “tradicional” debe coincidir con que el hombre perciba un ingreso suficiente para mantener a una familia de clase alta. Las principales críticas al movimiento ‘Tradwife’ se centran en que: Perpetúa estereotipos de género: Limita el potencial de la mujer a las labores del hogar, minimizando sus aspiraciones profesionales e intelectuales. Desigualdad de oportunidades: Se perpetúan las brechas salariales y la discriminación laboral hacia las mujeres, obstaculizando su independencia económica. Dependencia económica y emocional: La mujer queda en una posición vulnerable al depender económicamente del hombre, limitando su libertad y autonomía. Presión social y expectativas irreales: Las mujeres se ven presionadas a cumplir con un modelo idealizado de esposa y madre, lo que puede generar estrés, ansiedad y baja autoestima. Discriminación hacia las mujeres que no se ajustan al modelo: Se juzga y critica a las mujeres que no desean seguir este estilo de vida tradicional. Violencia de género: Se crea un ambiente propicio para la violencia doméstica y la dependencia emocional, ya que la mujer se ve como un objeto de cuidado y no como un igual. Falta de autonomía y toma de decisiones: Se limita la capacidad de la mujer para tomar decisiones sobre su propia vida y su futuro. Refuerza la sumisión femenina: Promueve la idea de que la mujer debe ser complaciente y servil hacia su pareja, reforzando la dinámica de poder desigual en las relaciones. Ignora los avances del feminismo: Minimiza la lucha por la igualdad de género y los logros obtenidos por las mujeres en las últimas décadas. Imposición de valores religiosos: Algunas ‘Tradwife’ estadounidenses promueven una visión estricta y conservadora de la religión, limitando las libertades individuales. Discriminación y odio: Se asocian con ideologías de ultraderecha que promueven la discriminación hacia minorías y la desigualdad social. Polarización política: Se exacerban las divisiones sociales y se dificulta el diálogo constructivo entre diferentes sectores de la sociedad.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE EL MOVIMIENTO ‘TRADWIFE’ Y EL “HOUSEHOLD VOTING”? Además de que figuras como Erika Kirk y Savanna Faith Stone defienden el modelo “household voting”, quienes son empresarias que usan su autonomía económica y habilidades tecnológicas para promover mensaje, también las ponentes de la Cumbre de Liderazgo Femenino lanzaron críticas directas al movimiento feminista, donde (de acuerdo con colectivas) afirmaron que ha perjudicado a las mujeres, al describirlo como “la más grande mentira” que se ha vendido al sexo femenino. Así como que puntualizaron que también alentaron las asistentes a casarse a temprana edad y priorizar la maternidad, provocando que al ser entrevistadas por la organización, las mujeres expresaran abiertamente que estarían dispuestas a ceder su derecho al voto a sus parejas. Aunque una mujer es libre de elegir la maternidad y el matrimonio tradicional, como parte del feminismo en el que se puede elegir el proyecto de vida que se desea construir, la problemática con las ‘Tradwife’ y el “voto por hogar” es cuando comienza a dejar de presentarse como una elección personal y comienza a promoverse como el único camino que una mujer “debe” elegir, convirtiéndose en una ideología que comparte características con el conservadurismo y la derecha. Advierten que estos contenidos pueden funcionar como una puerta de entrada hacia comunidades que promueven posturas políticas ultraconservadoras, pese a que no todas las creadoras de contenido relacionadas con la estética comparten esa ideología. Estas ideas preocupan porque recuerda a los debates superados con la aprobación de la 19.ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el sufragio femenino desde 1920, que, aunque no se puede revertir el derecho de las mujeres al voto, es una evidencia de la polarización ideológica en la sociedad.