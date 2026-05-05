Cuando los hombres pagan, no hay sexo casual y existen estrategias de conquista, se conoce como femosfera

La femosfera, término acuñado por Jilly Boyce Kay, experta en estudios culturales y mediáticos feministas de la Universidad de Loughborough en su artículo académico ‘Una historia de dos iras: la manosfera, la femosfera y la política de género en la furia mediática’ (2025), se basa en la idea de que hombres y mujeres son fundamentalmente diferentes, psicológica y físicamente, un elemento en común con la manosfera. Su creadora lo acuñó como “una versión con roles de género invertidos o un ‘reflejo’ de la manosfera”. CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS DE MANOSFERA Y LA FEMOSFERA La manosfera es una red de webs y foros que promueven los estereotipos de género tradicionales, el antifeminismo y la misoginia. Sus principios se sostienen en la filosofía de la “píldora roja”, basada en ‘Matrix’, que alega que la sociedad favorece estructuralmente a las mujeres e invita a los hombres a “despertar” de la supuesta “pesadilla feminista”, fomentando la masculinidad hegemónica y el resentimiento hacia la igualdad de género.

Y la femosfera es “una ecología diversa ‘online’ de comunidades femeninas que han surgido ostensiblemente como una reacción ‘a favor de la mujer’ contra la manosfera, pero que comparten sus razonamientos”, en palabras de Kay. En los espacios digitales de esta comunidad, se emplea la “píldora rosa” para generar conciencia sobre la desigualdad, pero con un giro centrado en lo femenino. “Mientras que la manosfera es impulsada por la ira hacia el feminismo, en la femosfera la ira va dirigida hacia los misóginos, pero también hacia el llamado ‘feminismo liberal’ (feminismo colectivo), que es ridiculizado por su adhesión engañosa e ilusoria a la igualdad de género”, expone la académica en su texto. En ambas comunidades existe la creencia generalizada de que la vida se basa en la supervivencia del más apto, por lo que se necesitan estrategias para conquistar al sexo opuesto. También comparten la concepción de que hombres y mujeres no son iguales, pero con distintas aproximaciones: en la manosfera se interpreta como prueba de inferioridad femenina, mientras que en la femosfera quienes son vistos como el problema son los hombres.

Y, al igual que su reflejo, la femosfera también tiene sus propias personalidades mediáticas y “gurús intelectuales” como Mary Harrington, Louise Perry, Erika Bachiochi o las influencers’ ‘dark feminine’ (feminidad oscura, en español), que ofrecen tácticas de manipulación a mujeres heterosexuales para hacer que los hombres se “obsesionen”, con ellas. Kanika Batra es uno de los nombres más destacados de la femosfera en redes sociales. Con sus publicaciones, enseña a las mujeres a desconectar o reprimir sus propias emociones para manipular a los hombres. Por ejemplo, en uno de sus vídeos anima a sus seguidoras a “deshumanizar” a sus intereses amorosos viéndolos solo como una “colección de características”. Lo paradójico de Batra es que reconoce y critica el auge de la misoginia y los efectos perniciosos de ‘influencers’ como Andrew Tate, figura clave de la manosfera, “a pesar de que sus planteamientos no se desvían, sino que se alinean con una concepción bio-esencialista y reaccionaria del género”, tal y como denuncia Kay en su artículo. LOS ORÍGENES Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA FEMOSFERA En las últimas décadas, la corriente principal del feminismo ha estado “orientada al consumo, centrado en el empoderamiento individual y haciendo hincapié en aspectos como la confianza, el éxito de las mujeres y en que ellas tengan todo lo que los hombres pueden tener”, explica Kay en el periódico británico ‘The Guardian’. O, dicho de otro modo, “feminismo de la mujer empoderada”. Pero, desde 2018, año en que el movimiento #MeToo se consolidó mundialmente, Kay ha constatado un giro reaccionario entre mujeres jóvenes y un rechazo al feminismo dominante desarrollado en discusiones y publicaciones en redes sociales, que reflejan la lógica de la manosfera pero desde otra perspectiva.

Por ejemplo, “en la femosfera, la desigualdad de género es aceptada como una ‘verdad brutal’. No puede ser abolida ni desafiada, solo negociada estratégica e individualmente”, escribe Kay en su artículo. De esta concepción, se derivan dos ideas que sostienen la lógica de la comunidad: el rechazo al sexo esporádico y el hombre como proveedor. “Los hombres son los guardianes de las relaciones y las mujeres lo son del sexo. Entonces, el valor de las mujeres en el mercado sexual reside en su negativa a tener sexo con los hombres, y tu valor se disminuye si tienes sexo casual”, expone Kay en ‘The Guardian’. La razón detrás de la concepción del hombre como sostén económico de la mujer es contrarrestar el menor poder adquisitivo de ellas. Una idea que defiende la tiktoker SheraSeven en sus vídeos promoviendo la hipergamia y priorizando la seguridad financiera sobre el amor o la atracción. “Es increíblemente conservador, pero intenta plantearlo como una estrategia empoderadora”, comenta la académica al medio británico. EL FEMINISMO ANTI-FEMINISTA DE LA FEMOSFERA La mayoría de las integrantes de la femosfera se inscriben dentro del feminismo, lo que, tal y como indica Kay, no implica que su ideología sea progresista. “Se podría decir que es feminismo anti-feminista. Es importante entender que existe una larga tradición de mujeres, especialmente mujeres blancas de clase media, que calculan que podrían encontrar un punto de apoyo dentro del patriarcado si se adaptan a ciertas normas a cambio de una protección provisional, mientras traicionan a otras mujeres”, declara a ‘The Guardian’.